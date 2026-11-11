"천하의 호날두를 내려다본다" 아버지(187cm)의 키를 훌쩍 넘어버린 16살 아들(191cm)…포르투갈 U-17 대표팀 승선

출처=433

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]포르투갈 17세 이하(U-17) 축구대표팀에 승선한 '호날두 장남' 크리스티아누 도스 산토스(16)의 큰 키가 화제다.

현지 언론에 따르면, 부친 크리스티아누 호날두(41)가 몸담고 있는 사우디아라비아 클럽 알 나스르의 유스 아카데미에서 뛰고 있는 호날두 주니어의 신장은 1m91까지 컸다. '헤더 장인'인 아버지(1m87) 보다 4cm가 더 크다. 2023년 1m64였던 키가 3년만에 26cm나 훌쩍 컸다.

호날두는 18세였던 2003년 신장 1m80에서 성인이 되고 나서도 7cm가 더 컸다. 호날두 주니어 역시 성인이 되어서도 키가 더 커 엄청난 피지컬을 자랑하는 '괴물 공격수'로 성장할 가능성이 있다.

Advertisement

호날두 주니어는 지난해 5월 포르투갈 U-15 축구대표팀에 데뷔해 4경기에서 3골, U-16 대표팀에서 9경기 2골을 기록하며 연령별 대표에서 자신의 존재감을 빠르게 넓혀가는 중이다.

호날두 주니어는 아버지가 몸담은 클럽에 따라 맨유, 유벤투스 등의 유스팀에서 세계적인 유망주들과 경쟁하며 실력을 키웠다. 현지 매체는 호날두 주니어가 아버지를 닮아 좋은 체격을 지녔고 골을 향한 남다른 열망을 지녔다고 평가하고 있다.

Advertisement

호날두 주니어의 U-17 대표팀 발탁은 부친 호날두가 포르투갈 대표팀에서 은퇴한지 불과 일주일 만에 일어났다. 그는 안도라, 불가리아, 세르비아와의 유로 U-17 예선에 나설 예정이다.

Advertisement

축구계에선 전설인 아버지의 뒤를 이어 아들이 축구계에 뛰어든 사례가 적지 않다. 모두가 성공한 건 아니지만, 그렇다고 모든 아들이 아버지의 명성을 넘지 못한 것도 아니다.

Advertisement

체사레 말디니와 파올로 말디니, 요한 크루이프와 조르디 크루이프, 디에고 시메오네와 줄리아노 시메오네, 조지 웨아와 티모시 웨아, 알프-잉게 홀란과 엘링 홀란, 피터 슈마이켈과 카스퍼 슈마이켈, 릴리앙 튀랑과 마르쿠스 튀랑 등이 대표적인 축구 집안이다.

호날두 주니어가 호날두의 명성을 이어가기 위해선 넘어야 할 산이 많다. 호날두는 23년간 세계 축구 최정상에 머무르며 발롱도르 5회, A매치 146골(234경기)과 같이 범접할 수 없는 대기록을 작성했다.

Advertisement

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com