'오피셜' 작심 발언, "이적 관련 소문 불쾌하다"...이강인 옆자리 정말 싫은가, 아틀레티코 이적설 적극 부인

사진=수비멘디 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마르틴 수비멘디가 아틀레티코 마드리드 이적설을 일축했다.

스페인의 마르카는 11일(한국시각) '수비멘티는 인터뷰를 통해 런던을 떠날 계획이 없다고 부인했다'고 보도했다.

마르카는 11일 수비멘디와의 인터뷰 내용을 공개했다. 수비멘디는 인터뷰 과정에서 여러 이야기를 털어놓으며, 이적 관련한 이야기도 빼놓지 않았다.

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EPA연합뉴스

지난 시즌을 앞두고 아스널로 이적한 수비멘디는 큰 기대를 받은 영입이었다. 빌드업과 수비를 두루 갖춘 미드필더, 스페인 특유의 스킬까지도 갖춘 자원이다. 레알 마드리드, 바르셀로나 등이 수비멘디를 원하기도 했으나, 그간 강력하게 구애를 보냈던 아스널이 그를 품었다.

다만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 생활은 녹록지 않았다. 2025~2026시즌 당시 57경기 6골 3도움으로 핵심으로 활약했던 수비멘디는 한 시즌 만에 벤치로 밀려났다. 지난 시즌 후반기부터 시작된 마일스 루이스-스켈리의 중원 적응과 더불어 직전 여름 이적시장에서 브루노 기마랑이스의 합류까지 이뤄지며 중원 우선순위에서 후순위에 자리하게 됐다. 올 시즌 12경기 출전해 380을 소화하는 데 그치며, 로테이션 자원으로 추락했다.

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주전 자리에서 밀려나자 곧바로 이적설이 고개를 들었다. 관심을 보인 구단은 아틀레티코 마드리드였다. 곧바로 스페인 언론에서 이적 관련 소식이 쏟아졌다. 아틀레티코에는 코케, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스 등의 자원이 있지만, 수비력과 빌드업에 동시에 기여할 수 있는 자원의 보강이 절실하다. 더욱이 스페인 라리가 적응도 필요 없는 수비멘디의 존재는 더 매력적일 수밖에 없다.

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AFP연합뉴스

하지만 수비멘디는 이적설을 단호하게 부인했다. 그는 마르카와의 인터뷰에서 아틀레티코 이적설 질문을 받자 "나도 언론 보도에 가끔 놀랄 때가 있다"며 "겨울 이적시장이 다가오고 있어서 루머가 나올 수 있다는 건 이해하지만, 보도 내용에 좀 더 신중해야 한다고 생각한다. 모든 선수에게는 소속팀이 있고, 우리는 그 점을 존중해야 한다. 이적에 근접했다는 얘기도 들었지만, 전혀 사실이 아니다"고 했다.

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이적설에 대한 불편한 감정도 숨기지 않았다. 수비멘디는 "솔직히 불편하다. 뉴스 기사가 나오면, 그 내용이 사실이 아니면 금방 잊혀지고 아무 일도 일어나지 않는 경우가 많다. 세상 돌아가는 방식을 배우고 적응해 나가고 있지만, 이런 뉴스 때문에 내가 받는 메시지들을 많이 피할 수 있었을 텐데 하는 생각이 들기도 한다"고 지적했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com