[오피셜]끝내 '공식발표', 손흥민 이번 시즌 정말 안 풀린다...LAFC 공격진 파트너 '시즌 아웃' 부상 유력, 11월 A매치도 불참 확정

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 LAFC 동료인 제이콥 샤펠버그가 쓰러졌다.

캐나다축구협회는 10일(한국시각) '조나단 오소리오와 제이콥 샤펠버그를 대신해 조르한 바송, 찰스-안드레아스 브림, 테오 코르베아누가 대표팀에 합류했다'고 공식 발표했다. 캐나다축구협회는 '오소리오와 샤펠버그는 소속팀에서 부상을 입어 이번 A매치 기간에 대표팀에 발탁될 수 없었다'고 설명했다.

샤펠버그는 최근 리그에서 상대 거친 반칙에 큰 부상을 입었다. LA FC은 지난 8일 미국 시애틀 루멘 필드에서 벌어진 시애틀과의 2026시즌 MLS(메이저리그사커) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기서 1대2로 패배했다. 당시 후반 27분 교체로 출전한 샤펠버그는 투입된 지 불과 7분 만에 그라운드를 떠나야 했다. 상대 수비수인 잭슨 레이건의 태클에 쓰러졌고, 이 과정에서 가슴을 부여잡고 고통을 호소했다.

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영국의 더선은 '샤펠버그는 상대방의 늦은 태클로 인해 폐가 손상되고 여러 개의 갈비뼈가 골절되는 부상을 입었다'며 '레이건이 증기 기관차처럼 돌진해 샤펠버그를 경기장 밖으로 날려버렸다. 경고 한 장으로 끝난 노골적인 반칙이었다. 충돌 후 병원으로 급히 이송된 샤펠버그는 여러 개의 갈비뼈 골절과 기흉 등이 있는 것으로 알려졌다. 남은 시즌 MLS컵 플레이오프에 참가할 가능성은 매우 낮다'고 전했다. LA데일리뉴스도 '샤펠버그가 정규시즌 최종전에서 다발성 갈비뼈 골절과 기흉 둥의 부상을 입었다'고 밝혔다.

샤펠버그는 일단 11월 A매치 기간에 합류가 예정됐던 캐나다 대표팀 승선도 무산되며, 당분간 회복에 집중해야 할 것으로 보이다. 부상의 정도와 심각성을 고려하면 LAFC에는 대형 악재다. LAFC는 11월 A매치 이후부터 본격적인 MLS컵 플레이오프에 돌입한다. 1라운드 상대는 3위 세인트루이스, LAFC의 최근 경기력을 고려하면 어려운 상대다. 이런 상황에서 공격 자원의 이탈은 더 뼈아플 수밖에 없다.

AP연합뉴스

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손흥민의 어깨도 더 무거워질 수밖에 없다. 올 시즌 득점왕 유력 후보라는 기대에도 불구하고 리그에서 7골에 그치며 득점력이 아쉬웠던 손흥민이다. 공격진에 보탬이 될 수 있는 자원이 빠지며, 손흥민이 플레이오프에서 득점을 비롯한 공격 활약이 더 중요해졌다. 팀 내 최다 득점자인 드니 부앙가와 함께 공격진의 공백을 최소화하는 수밖에 없다.

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LAFC의 올 시즌 여정이 마지막까지 삐걱거리고 있다. 지난 시즌 우승 도전이 좌절된 이후 절치부심한 시즌이지만, 성과는 확실히 기대 이하다. 샤펠버그의 부상까지 나오며 LAFC가 시즌을 어떻게 마무리할 수 있을지에도 더 관심이 쏠릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com