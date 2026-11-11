사실상 오피셜 '비피셜'까지 등장, '손흥민 스승' 포체티노 끝내 맨유행 '청신호'..."캐릭은 48시간 이내에 경질 예정"

사진=BBC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노의 맨체스터 유나이티드 부임이 가까워졌다.

영국의 BBC는 11일(한국시각) '마우리시오 포체티노는 맨체스터 유나이티드의 차기 감독직 제안을 수락할 준비가 되어 있다'고 보도했다.

BBC는 '맨체스터 유나이티드는 마이클 캐릭의 후임으로 포체티노를 선임하는 방안을 논의하기 시작했다. 캐릭은 48시간 이내에 경질될 것으로 예상된다. 포체티노는 미국 축구 연맹에 대한 존중을 유지하고 싶어하며, 맨체스터 유나이티드가 공식적으로 접촉해 올 때까지 기다릴 것이다'고 전했다.

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이어 '포체티노는 맨유 감독직을 진지한 기회로 여기며, 공식 제안이 온다면 수락할 것이다. 포체티노는 앞서 세 차례 맨유 감독직 후보로 거론된 바 있다. 조세 무리뉴 감독 경질 당시, 에릭 텐 하흐 선임 당시, 그리고 텐 하흐 경질 직후였다'고 덧붙였다.

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이적시장 최고 공신력을 자랑하는 데이비드 온스테인 기자도 '맨유는 캐릭 감독을 최종적으로 경질하기로 결정할 경우, 차기 감독으로 마우리시오 포체티노를 선임하기 위한 계약을 마무리하고 있다며 '포체티노는 현재 맨유 지휘봉을 잡는 데 강한 의지를 보이고 있다'고 밝혔다.

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포체티노는 한때 유럽을 뒤흔든 신흥 명장 중 한 명이었다. 토트넘 시절 최고의 시간을 보냈다. 그는 유망주 육성과 선수 영입, 선수단 관리 능력에서 탁월한 능력을 선보였다. 특히 토트넘을 이끌고는 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 준우승을 기록했으며 EPL에서도 2위를 일궈낸 적이 있다. 그 중심에 손흥민도 있었다. 지난해 9월 맞대결 당시 "손흥민은 내 아들"이라고 언급할 정도로 토트넘 시절 두터은 연을 쌓았다. 이후 포체티노는 2019년 토트넘을 떠났다.

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2024년 9월 미국 대표팀에 부임했다. 이후 파리 생제르맹, 첼시 등을 거친 그로서는 비교적 아쉬운 선택, 그러나 점점 하락세를 겪는 상황에서 반전이 필요했기에 미국 대표팀 부임을 거절하지 않았다. 골드컵 결승 진출 등의 성과를 거뒀으나, 포체티노를 둘러싼 시선은 언제나 우려가 섞여 있었다. 2026년 북중미월드컵은 평가를 반전시킬 기회였다. 절반의 성공에 그쳤다. 16강 진출로 일부 만회는 했으나, 기대 이상의 성과라고 보기도 어려웠다. 이후 포체티노는 미국 대표팀과 재계약을 체결하며 당분간은 대표팀 감독으로 활약할 것으로 보였다.

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반전은 맨유의 상황으로 인해 발생했다. 올 시즌 맨유는 극심한 부진에 시달리고 있다. 지난 시즌 소방수로 부임해 준수한 활약을 선보여, 정식 감독의 기회를 얻은 캐릭 감독은 좀처럼 팀을 반등시키지 못하고 있다. 강등권까지 추락하자, 수뇌부도 감독 교체 카드를 꺼내들 수밖에 없었다.

당초 여러 후보가 거론됐다. 뉴캐슬을 지도했던 에디 하우와 바이에른 뮌헨, 독일 대표팀을 거친 율리안 나겔스만, 우승 청부사인 콘테의 이름도 거론됐다. 하지만 맨유의 선택은 포체티노로 기운 것으로 보인다. 700만 파운드(약 120억원)에 달하는 위약금까지 지불할 의사와 함께 포체티노 선임에 임박했다는 소식이 쏟아지고 있다.

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포체티노가 부임한다면 역시 당장의 미션은 맨유의 반등이다. 더불어 포체티노의 강점인 선수 발굴 등도 힘을 발휘해야 한다. 토트넘 시절 이후 좀처럼 클럽팀에서는 능력을 발휘하지 못했던 포체티노, 맨유 부임이 확정된다면 그에게 새로운 전환점이 될 수 있을지도 지켜볼 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com