'아오 페리시치!' 손흥민 이런 굴욕 있을까...'EPL 레전드' 시절 끝났다, 5대 리그 제외 랭킹마저 50위 밖 탈락 수모

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사진=풋볼랭크드닷컴 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 굴욕이다. 5대 리그 제외 선수 랭킹에서도 50위 안에 진입하지 못했다.

축구 통계 사이트 풋볼랭크드닷컴은 11일(한국시각) '유럽 5대 리그 제외 ELO 랭킹'을 공개했다. 유럽 5대 리그를 제외한 리그에서 활약이 뛰어난 선수들의 통계인 셈이다.

가장 뛰어난 선수로 꼽힌 선수는 사우디아라비아 리그의 2025~2026시즌 득점왕이었던 훌리안 퀴뇨네스였다. 퀴뇨네스는 멕시코 대표팀 소속으로도 2026년 북중미월드컵에서 맹활약하며 주가를 높였다. 뒤를 이어 갈라타사라이의 주포인 빅터 오시멘이 이름을 올렸으며, 황인범의 팀 동료인 포르투의 수문장 디오구 코스타가 3위에 올랐다. 미국 메이저리그사커(MLS) 최고의 선수인 리오넬 메시는 6위에 자리했다.

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이외에도 유럽 5대 리그는 아니지만, 정상급 기량을 자랑했던 선수들이 여럿 이름을 올렸다. 오현규의 공격진 파트너인 레안드로 트로사르가 7위, 이한범의 동료인 브랜든 메켈레가 9위에 오르며 높은 평가를 받았다. 갈라타사리의 하파엘 레앙, 알 아흘리의 이반 토니 등 이른 시점에 유럽을 떠난 선수들도 대거 포함됐다. 손흥민의 토트넘 시절 동료이자, 현재는 PSV 에인트호벤 소속으로 활약 중인 이반 페리시치도 48위에 이름을 올렸다.

하지만 손흥민의 이름은 없었다. MLS 소속 선수들의 비율이 적은 것도 사실이었다. 메시와 카세미루를 제외하면, 유럽 리그나 사우디아라비아 리그에서 뛰는 선수들이 대거 이름을 올렸다. 하지만 손흥민으로서는 토트넘을 떠난 지 1년 반 정도가 지난 시점에서 유럽 리그 제외 순위에서 50위에도 포함되지 못했다는 사실은 확실히 아쉬움이 클 수밖에 없다.

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앞서 MLS 선수들만을 기준으로 나온 ELO 랭킹에서는 손흥민이 메시, 카세미루, 앙투완 그리즈만, 브릴 엠볼로, 로드리고 데 폴에 이은 6위에 오르기도 했다. 다만 MLS 6위라는 수치가 만족할 수 있는 수준은 아니다. 올 시즌 활약을 고려하면 순위를 부정하기는 어렵다. 리그에서 7골-15도움에 그쳤다. 챔피언스컵을 합쳐도 9골, 토트넘 데뷔 시즌이었던 2015~2016시즌 이후 처음으로 시즌 한 자릿수 득점에 머물렀다. 손흥민의 팀 동료인 드니 부앙가는 MLS 순위에서도 17위에 그쳤다.

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랭킹을 반전시킬 활약이 중요해진 시점이다. LAFC는 11월 A매치 기간 이후 올 시즌의 성공 여부를 가를 MLS컵 플레이오프에 돌입한다. 상대는 3위 세인트루이스다. 올 시즌도 우승을 목표로 도전했던 LAFC이기에 플레이오프에서 높은 위치까지 올라가는 것을 원할 수밖에 없다. 다만 현실은 웃어주지 않는다. 최근 9경기에서 1승(4무4패)에 그쳤다. 손흥민도, 부앙가도 반등이 절실한 타이밍이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com