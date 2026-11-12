[오피셜]"Made in K리그" 괴물로 불리던 사나이, 눈물의 준우승 직후 중국슈퍼리그 올해의 팀 선정 영예…리그 18골 폭발→득점왕은 놓쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 광주FC 공격수 펠리페(청두 룽청)가 2026년 중국슈퍼리그(CSL)에서 발군의 활약을 펼치며 올해의 팀에 이름을 올렸다.

펠리페는 청두 유니폼을 입고 지난시즌 22경기에서 18골을 폭발하며 10일 광저우에서 진행한 CSL 시상식에서 올해의 팀 공격수 한 자리를 꿰찼다.

펠리페를 비롯해 장위닝(베이징 궈안), 오스카(윈난 위쿤), 니콜라에 스탄치우(다롄 잉보), 왕위둥(저장), 알렉산드루 미트리차(저장), 후허타오(청두), 마마두(다롄), 주천지에(상하이 선화), 양시(상하이 하이강), 허우썬(베이징 궈안) 등이 올해의 팀에 뽑혔다.

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펠리페는 지난 8월까지 17골을 폭발하며 구단의 리그 우승과 득점상 타이틀을 동시에 노렸다. 8월에만 5골을 폭발할 정도로 절정의 득점력을 선보였다.

하지만 안타까운 부상으로 9월을 통째로 날렸다. 10월 중순, 약 6주만에 복귀했을 때 팀은 이미 가파르게 내리막을 타고 있었다. 한때 다롄에 18점차 리드하던 청두는 정규리그 마지막날 산둥에 패하면서 다롄에 역전 우승을 헌납했다.

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펠리페는 경기 후 인터뷰 도중 눈물을 왈칵 쏟았다. 그는 2018년 K리그 광주에 입단해 2019시즌 K리그2에서 19골을 폭발하는 압도적 활약으로 팀을 1부로 승격시켰다. 2020시즌에도 K리그1에서 12골을 쏘며 능력을 입증했고, 2021시즌 거액의 오퍼를 제시한 청두로 이적했다. 지난 3시즌 동안 13골-15골-15골을 기록한 펠리페는 올 시즌 서른 넷의 나이에 커리어 하이를 달성했다. 브라질 무명 클럽 출신인 펠리페는 현존 중국 무대에서 가장 날카로운 공격수로 자리매김했다. 막대한 부도 쌓았다.

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한편, 다롄의 우승 주역인 스탄치우는 CSL 올해의 선수로 뽑혔다. 23골을 넣은 오스카가 득점상을 탔다. 펠리페는 득점 5위, '전북 출신' 구스타보(허난)는 15골로 랭킹 6위에 위치했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com