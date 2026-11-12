공신력 1티어 피셜! '포체티노 맨유 신임 감독 부임' 초임박…"감독직 수락 준비 완료"→수뇌부 회의 곧 '캐릭 경질' 결정

사진=크리쉬

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독의 맨유 부임이 임박한 것으로 보인다.

공신력 있는 영국 매체 'BBC'는 11일(한국시각) '포체티노가 맨유 차기 감독이 되기 위한 제안을 수락할 준비가 돼 있다'고 보도했다.

맨유는 마이클 캐릭의 후임으로 포체티노를 선임하는 방안을 놓고 협상을 시작했다고 한다. 캐릭의 경질이 임박한 상황이다.

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매체는 '토트넘과 첼시를 이끌었던 포체티노는 미국축구연맹에 대한 예의를 지키고 싶어 하며, 맨유가 공식적으로 접촉할 때까지 기다릴 예정'이라며 '맨유는 포체티노와의 계약을 해지하려면 1000만달러(약 133억원)를 지불해야 한다.

미국 대표팀은 11월 A매치 기간을 맞아 북중미 네이션스리그 8강전을 치른다. 포체티노가 대표팀을 지휘하는 상황에서 맨유 감독 부임 발표가 날 수도 있다. 포체티노는 맨유 사령탑을 맡는 것에 긍정적인 것으로 알려졌으며 공식적인 제안이 들어온다면 감독직을 수락할 것이라는 전망까지 나오고 있다.

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맨유는 과거에도 포체티노와 감독직을 놓고 세 차례 접촉한 바 있다. 2018년 조세 무리뉴 감독의 경질 당시와 2022년 에릭 텐하흐를 선임하기 전, 그리고 2024년 에릭 텐하흐가 경질됐을 때다. 캐릭의 경질에 대한 최종 결정은 맨유 수뇌부 회의를 통해 이뤄질 예정이다.

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맨유는 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10경기에서 단 1승만을 거뒀고, 8월 이후로는 한 번도 승리하지 못하면서 현재 강등권인 18위에 머물러 있다.

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포체티노는 EPL 경험이 충분한 감독이다. 그가 EPL에서 처음 지휘봉을 잡은 팀은 2013년 1월 사우샘프턴이었다. 이후 2014년부터 토트넘을 5년간 이끌었으며, 이 기간 UEFA 챔피언스리그 결승 진출이라는 성과를 거뒀다. 그는 2021년 1월부터 2022년 7월까지 프랑스 리그1 파리생제르망(PSG) 감독직을 맡았다. 이후 2023~2024시즌에는 첼시 감독을 맡기도 했다. 포체티노는 2024년 9월 미국 대표팀 감독으로 부임하면서 미국을 2026 북중미 월드컵에서 16강으로 이끌었다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com