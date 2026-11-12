'홀란 바르셀로나 이적' 강력 주장! '맨유 레전드' 스콜스 입에서 나왔다…'천문학적 이적료' 예상→재정 조건 검토 필요

엘링 홀란. 사진=벡스FcB

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티의 엘링 홀란이 스페인 라리가 FC 바르셀로나로 향할 것이라는 주장이 제기되고 있다.

스페인 매체 '피차헤스'는 12일(한국시각) '맨시티가 징계를 받을 경우 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 떠날 가능성이 있는 홀란의 영입 경쟁에서 바르셀로나가 선두를 달리고 있다'고 보도했다.

홀란이 바르셀로나로 이적할 수 있다는 전망은 맨체스터 유나이티드 레전드 폴 스콜스에 의해 제기됐다. 스콜스는 맨시티를 둘러싼 불확실성이 커지는 상황에서 바르셀로나를 홀란의 가장 유력한 행선지로 꼽았다. 현재 맨시티는 재정 규정 위반에 대한 판결에 항소했으며, 징계 결과를 기다리고 있다.

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AP연합뉴스

스콜스는 최근 한 팟캐스트에 출연해 홀란의 미래를 논의했다. 맨시티가 징계로 강등될 경우 홀란이 어느 팀에서 뛸 수 있을지에 대한 질문을 받자, 스콜스는 바르셀로나를 지목했다. 레알 마드리드도 언급되긴 했지만, 그는 최종적으로 바르셀로나가 선택될 것으로 보고 있다. 현재까지 홀란과 바르셀로나 사이에 합의가 이뤄졌다는 사실은 확인되지 않고 있다. 협상도 시작하지 않았다.

홀란은 2025년 1월 맨시티와의 계약을 연장해 오는 2034년 6월까지 팀에 남기로 했다. 장기 계약을 맺었으며 바이아웃 조항도 없다. 따라서 조기 이적이 성사되려면 상당한 이적료가 필요하다. 바르셀로나는 홀란을 영입하기 위해 재정 조건을 검토해야 한다. 천문학적인 이적료가 발생할 수 있기에 바르셀로나가 이를 감당할 수 있을지는 예상하기 어렵다.

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결국 맨시티의 징계 결과가 나와야 홀란의 이적에 대한 진척이 있을 것으로 전망된다.

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매체는 '계약 변경이나 협상을 통한 이적이 이뤄지지 않는 한 홀란은 2034년까지 맨시티 소속으로 남게 된다'며 '앞으로 주목해야 할 중요한 단계는 재정 관련 절차의 결론과 맨시티의 징계 내용을 확인하는 것'이라고 설명했다. 이어 '그때까지는 스콜스가 주장한 바르셀로나행 가능성은 하나의 전망에 불과하다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com