경기 감독관이 차별 발언…9주 자격정지+벌금 중징계, 대체 무슨 말을 했길래

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[스포츠조선 박상경 기자] 잉글랜드 축구에서 경기 감독관이 부적절한 발언으로 중징계를 받았다.

영국 BBC는 12일(한국시각) '루턴 타운-로더럼 유나이티드 간의 리그1(3부리그) 경기를 관장한 브라이언 커슨 감독관이 두 차례 차별적 발언을 했다는 의혹이 제기됐으며, 잉글랜드축구협회(The FA)가 조사 후 징계를 내렸다'고 전했다. 루턴 홈구장인 케닐워스로드에서 펼쳐진 이날 경기 후 커슨 감독관은 라운지에서 두 번이나 차별적 발언을 한 것으로 알려졌다. 경기 중 선수, 팬 등이 차별적 행위로 징계를 받는 경우는 흔하지만, 경기를 관장하는 감독관이 차별 행위로 징계를 받는 건 이례적이다.

BBC는 '커슨 감독관은 부적절한 행동 내지 모욕적, 비방적 언어 사용 혐의로 기소됐다'며 '인종, 민족, 또는 국적을 명시적으로든 묵시적으로든 언급하는 단어를 사용한 것은 가중 위반으로 간주됐다'고 설명했다. 이어 '40년 넘게 축구계에 몸담아 온 커스는 자신이 그런 발언을 했는지 기억이 나지 않는다고 말했다'며 '하지만 FA는 정황을 종합적으로 고려했을 때 차별적 발언이 나왔을 가능성이 높다고 판단했다'고 덧붙였다.

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BBC는 'FA는 커슨 감독관에게 9경기에서 12경기 사이의 자격 정지 징계 및 200파운드의 벌금을 요청했다'며 '상벌위는 그의 경력과 경기 당일 역할을 고려해 9주 자격 정지를 내리기로 했다. 더불어 의무 교육 프로그램 참석 및 향후 행동에 대한 경고를 내렸다'고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com