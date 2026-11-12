'포체티노와 다르다' 북중미월드컵서 프랑스 박살냈던 잉글랜드 국대 투헬 감독 "나는 떠날 의도가 전혀 없다..바이아웃 조항 없다"

Soccer Football - Nations League - England Squad Announcement - Wembley Stadium, London, Britain - November 6, 2026 England manager Thomas Tuchel during the press conference Action Images via Reuters/Matthew Childs

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[스포츠조선 노주환 기자]"나는 떠날 의도가 전혀 없다."

잉글랜드 축구대표팀 사령탑 토마스 투헬 감독이 자신의 거취를 둘러싼 추측을 일축했다. 그는 최소 유로2028까지는 대표팀 감독직을 유지할 것이라고 단언했다.

전 첼시 감독인 그는 클럽 감독직의 업무 강도가 그립다는 점을 인정하면서도, 자신의 연장 계약에는 방출 조항(바이아웃)이 포함되어 있지 않다고 말했다.

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투헬 감독은 잉글랜드와 함께 끝내지 못한 과업이 있으며, 대회 이후에도 팀에 남을 수 있다고 강조했다고 트라이발풋볼 등 영국 매체들이 12일 일제히 보도했다.

그의 이러한 잔류 의지는 마우리시오 포체티노(현 미국 대표팀 감독)가 EPL 맨체스터 유나이티드와 연결되고 있는 보도가 쏟아지는 가운데 나온 것이다. 아르헨티나 출신 포체티노 감독은 미국 대표팀 지휘봉을 중도에 내려놓고 마이클 캐릭의 후임으로 이동하는 걸 고려하고 있다는 것이다.

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투헬 감독은 기자회견에서 "(지금 자리에서) 떠날 의도는 전혀 없다. 나는 계약서에 서명했다. 유로대회까지 남고 싶고, 유로대회를 치르고 싶다. 우리에게는 아직 끝내지 못한 일이 있다"고 말했다.

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England's German head coach Thomas Tuchel attends a press conference at Wembley Stadium, north west London, on November 6, 2026, ahead of their Nations League fixture against Croatia. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

또 그는 "나는 내 선수들과 스태프들을 사랑하며, 나를 신뢰해 주는 수뇌부가 있다. 이에 대해 깊이 감사할 줄 안다. 선수들이 그립고, 클럽이 그립고, 내가 관여하지 못하는 일 년 동안의 50경기가 그립다. 하지만 나는 네이션스리그에서 우승하고 유로 정상에 도전하는 것을 간절히 원한다"고 말했다.

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투헬 감독이 이끈 잉글랜드는 지난 북중미월드컵에서 3위를 차지했다. 잉글랜드는 준결승에서 아르헨티나에 1대2로 졌지만, 3위 결정전에서 프랑스를 6대4로 눌렀다.

잉글랜드는 13일 크로아티아와 유럽 네이션스리그 홈 경기를 갖는다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com