'이 발언이 결정에 쐐기를 박을 수도' 발롱도르 수상자 해리 케인, 맨유 차기 감독 부임 임박한 포체티노 극찬 "그는 환상적인 사람이자 감독이다"

Soccer Football - UEFA Nations League - England Press Conference - Tottenham Hotspur Training Centre, London, Britain - November 11, 2026 England's Harry Kane during the press conference John Walton/Pool via REUTERS

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]"그는 환상적인 지도자다."

잉글랜드 대표팀 주장이자 전 토트넘 공격수인 해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 맨체스터 유나이티드의 유력한 차기 감독 후보로 거론되고 있는 아르헨티나 출신 마우리시오 포체티노(현 미국 대표팀 감독)에 대해 입을 열었다.

맨유는 마이클 캐릭 감독과 2년 계약을 체결한 지 채 6개월도 되지 않아 후임 감독을 선임하려고 노력 중이다. 팀 성적 부진에 대한 책임을 물으려고 한다. 대체할 차기 감독으로 포체티노를 선임하는 데 근접했다. 영국 현지 매체들에 따르면 맨유는 포체티노와 구두 합의를 마쳤으며, 그의 미국 국가대표팀 계약에 걸린 700만파운드의 바이아웃 금액을 지불할 준비가 돼 있다고 알려졌다.

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포체티노는 오는 주말 아이티전에서 미국 대표팀을 지휘할 예정이다. 맨유 경영진은 빠르게 움직이고 있으며 향후 며칠 내에 그를 영입하는 것을 마무리하고 싶어 한다.

이런 가운데 토트넘 시절 포체티노의 지도를 받았던 케인은 포체티노 감독을 극찬했다. 2026년 발롱도르 수상자인 케인은 "마우리시오와 나는 환상적인 관계를 맺고 있다. 나는 그를 내 커리어에 큰 영향을 미친 감독 중 한 명으로 언급한 바 있다. 내게는 그의 지도가 필요했다. 그는 경기장 안팎에서 나를 독려해 주었고, 이는 정말 큰 도움이 되었다"고 말했다.

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane reacts during the German first division Bundesliga football match between Mainz 05 and FC Bayern Munich in Mainz, south-western Germany on November 7, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

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또 그는 "포체티노는 환상적인 지도자이며, 세계 최고의 빅클럽들을 이끌어 왔다. 내 관점에서는 그를 아무리 칭찬해도 지나치지 않다. 앞으로 어떤 일이 일어날지 지켜봐야 하겠지만, 나는 그가 훌륭한 사람일 뿐만 아니라 환상적인 감독이라는 것을 알고 있다"고 말했다. 케인은 발롱도르를 수상한 후 밝힌 소감에서 포체티노의 이름을 특별히 언급하기도 했다.

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캐릭 감독이 이끈 맨유는 이번 시즌 개막 후 리그 10경기에서 단 1승(5무4패)만을 거두며 승점 8점으로 프리미어리그 18위에 머물러 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com