'그는 무너진 맨유 선수들을 구할 최적임자' 맨유 레전드 리오 퍼디난드의 평가 "포체티노가 단연 최고다"

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]"포체티노가 단연 눈에 들어온다."

맨체스터 유나이티드의 전설 리오 퍼디난드가 맨유 차기 감독으로 링크되고 있는 아르헨티나 출신 마우리시오 포체티노의 미래에 대해 입을 열었다.

맨유 구단 이사회가 마이클 캐릭의 불안정한 거취를 두고 이번 주 회의를 여는 가운데, 포체티노는 맨유의 차기 감독직에 가장 근접해 있는 것으로 알려졌다. 영국 매체 BBC 등에 따르면 맨유는 포체티노 측 대리인들과 논의를 시작했으며 다음 주말 리버풀과의 맞대결 전까지 그를 선임하기 위해 협상을 진행 중이다. 맨유 경영진은 이번 A매치 휴식기는 사령탑 교체를 단행하기에 완벽한 시기로 보고 있다. 맨유는 이번 시즌 개막 후 10경기에서 1승5무4패로 승점 8점, 리그 18위로 부진한 상황이다.

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이런 상황에서 레전드 수비수 출신 퍼디난드는 자신의 유튜브 채널에서 전 토트넘과 첼시 감독이었던 포체티노가 맨유 선수들에게 개인적인 차원에서 도움을 줄 수 있을 것이라 믿는다며 지지를 보냈다.

퍼디난드는 "포체티노를 보면 그의 가장 큰 자산 중 하나는 인간적인 면모를 바탕으로 한 매니지먼트와 선수들에게 자신감을 심어주는 능력이다. 현재 맨유에는 무너진 개인들이 너무 많기 때문에 이는 구단에 매우 중요한 부분"이라며 "(감독) 후보군에 오른 이름들을 살펴보면, 선수단을 구하고 팀을 재건하기 위해 우리가 찾고 있는 요소들을 가장 많이 갖춘 인물로 포체티노가 단연 눈에 띈다"고 말했다.

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또 그는 "기준치가 엄청나게 떨어졌으니 우리가 지금 어디에 있는지 현실적으로 보자. 원래 자리로 돌아가기 위한 과정이 필요하며, 팀을 안정시키고 다시 유럽챔피언스리그에 복귀해야 한다"고 말했다. 현재 후보군에는 포체티노를 포함 에디 하우(전 뉴캐슬 감독), 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독), 안토니오 콘테(전 나폴리 감독) 등이 올라 있는 것으로 알려졌다.

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FILE - United States head coach Mauricio Pochettino walks off the field after the United States lost a World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr, File) FILE PHOTO

포체티노는 미국 대표팀과의 계약에 약 700만파운드 바이아웃 조항이 포함돼 있다. 하지만 이 금액은 지난 몇 년간 감독 선임에 거액을 지출하는 데 익숙한 맨유에 큰 걸림돌이 되지 않고 있다. 맨유는 2022년 아약스에서 에릭 텐 하흐를 데려오기 위해 약 840만파운드를, 2024년 루벤 아모림을 선임할 당시에도 스포르팅에 약 830만파운드를 지불한 바 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com