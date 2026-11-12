英 BBC 보도 떴다! 맨유, '48시간 이내' 마이클 캐릭 경질→'손흥민 스승' 마우리시오 포체티노 선임 준비 '위약금 1000만 달러 OK'

사진=BBC SNS 캡처

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

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[스포츠조선 김가을 기자]마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독이 맨유(잉글랜드)의 손을 잡을 준비가 된 것으로 알려졌다.

영국 언론 'BBC'는 12일(이하 한국시각) '포체티노 감독이 맨유의 차기 사령탑 제안을 받아들일 준비가 돼 있다. 맨유는 마이클 캐릭 감독의 후임으로 포체티노 감독을 선임하기 위해 협상을 시작했다. 캐릭 감독은 48시간 이내에 자리에서 물러날 것으로 예상된다'고 보도했다.

맨유는 올 시즌 크게 휘청이고 있다. 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 8)를 기록하며 20개 팀 가운데 18위에 머물러 있다. 이는 1986~1987 시즌(당시 20위) 이후, 1부 리그 시즌 중 이 시점에 기록한 가장 낮은 순위다.

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유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에서도 2승2패(승점 6)로 24개팀 중 17위에 자리해있다. 팬들의 야유, 선수들의 작심발언 등이 계속되는 상황이다. 결국 맨유는 결단을 내린 모습이다.

epa13363643 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

'BBC'는 '포체티노 감독은 캐릭 감독의 거취가 정리되는 대로 맨유의 사령탑을 맡겠다는 의사를 보이고 있다. 미국축구협회 관계자들은 맨유에서 공식 제안이 올 것으로 예상하고 있다. 포체티노 감독이 떠날 경우를 대비한 후임 계획 등 비상 대책을 마련해 둔 것으로 알려졌다. 토트넘과 첼시(이상 잉글랜드)를 이끌었던 포체티노 감독은 미국축구협회에 대한 예우를 지키기 위해 맨유의 공식적인 제안을 기다릴 예정이다. 맨유가 포체티노 감독을 영입하려면 그가 지난 8월에 체결한 계약을 해지하기 위한 위약금 1000만 달러(약 750만 파운드)를 지불해야 한다. 미국 대표팀은 다음 주 아이티와 북중미 네이션스리그 8강전(홈 앤드 어웨이)을 앞두고 있다. 후임 계획에 대한 자신감이 있는 상황이라, 포체티노 감독이 이 경기들을 지휘하지 않을 가능성도 제기된다'고 전했다.

ORLANDO, FLORIDA - SEPTEMBER 26: Mauricio Pochettino, Head Coach of United States, celebrates after the team's third goal scored by Julian Hall #19 (not in frame) during the International Friendly match between United States and Peru at Inter.co Stadium on September 26, 2026 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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이 매체는 '포체티노 감독은 맨유 감독직을 중요한 기회로 여기고 있다. 공식 제안이 들어오면 이를 수락할 것으로 보인다. 맨유는 과거에도 세 차례 포체티노 감독과 사령탑에 관해 논의한 바 있다. 2018년 조세 무리뉴 감독이 경질되었을 때, 2022년 에릭 텐 하흐 감독 선임 전, 그리고 2024년 텐 하흐 감독이 경질되었을 때다. 캐릭 감독의 거취는 12일 모나코에서 열리는 회의를 통해 결정될 예정'이라고 덧붙였다.

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포체티노 감독은 2014년 여름부터 2019년 11월까지 토트넘을 이끌었다. EPL, UCL에서 각각 준우승을 기록한 바 있다. 2021년 1월부터 2022년 7월까지는 파리생제르맹(프랑스)을 지휘했다. 이후 첼시를 이끌기도 했다. 그는 2024년 9월 미국 국가대표팀 감독으로 부임했다. 2026년 북중미월드컵에서 미국을 16강으로 이끌었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com