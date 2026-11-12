'맨체스터 유나이티드 땡큐!' 포체티노 떠나는 미국, '논란의 명장' 과르디올라 선임 착수

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[스포츠조선 김대식 기자]펩 과르디올라 감독이 미국 축구대표팀의 최우선 타깃으로 떠올랐다.

영국 매체 디 애슬레틱은 12일(한국시각) 마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드로 떠날 경우 미국 축구협회가 후임으로 과르디올라 감독을 최우선 영입 타깃으로 삼을 것으로 예상된다고 전했다. 매체는 '지난 여름 맨체스터 시티를 떠난 과르디올라가 협회의 감독 선임 절차 전반에 걸쳐 내부 후보군 중 한 명으로 논의돼 왔다'고 전했다.

다만 매체는 '이 영입 작업은 결코 간단하거나 쉽지 않을 것'이라고 전했다. 과르디올라가 최근 조기 감독 복귀에 거의 관심을 보이지 않았기 때문이다. 올해 초 이탈리아 대표팀 감독직을 거절한 적도 있다.

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그럼에도 과르디올라는 미국과 인연이 있다. 매체는 '과르디올라가 과거 미국 축구협회와 대화를 나눈 적이 있으며 미국에서 일하는 데 오랫동안 흥미를 느껴왔다'고 전했다. 그는 2012년 바르셀로나를 떠난 뒤 1년간 뉴욕에서 안식년을 보냈고, 2024년 포체티노 감독 부임 당시에는 미국에 "친구들"이 있다며 행운을 빌었다. 당시 그는 "미국은 수년에 걸쳐 프로젝트를 구축하고 대표팀을 다음 단계로 끌어올리기에 매우 매력적인 곳"이라며 "미국이 가진 인구수와 스포츠 환경 등을 고려할 때 그 잠재력은 엄청나다"고 말한 바 있다.

협회의 러브콜은 수년 전으로 거슬러 올라간다. 매체는 '수닐 굴라티 전 협회장이 과르디올라와 좋은 관계를 유지하고 있으며 수년 전 언젠가 미국 대표팀을 이끌 수도 있다는 제안을 처음 건넸다'고 전했다. 협회는 2024년 포체티노 선임에 앞서 검색 초기 단계에서 과르디올라와 위르겐 클롭에게 먼저 접근했다. 하지만 당시에는 인연이 닿지 못했다.

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과르디올라는 맨시티에서 10년간 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 6회와 구단 첫 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 이끌었다. 다만 매체는 '맨시티가 재정 건전성 규정 위반 혐의 대부분에서 유죄 판결을 받아 강한 정밀 조사에 직면해 있다'고 전했다. 그는 바이에른 뮌헨에서 3시즌 연속 리그 정상에 올랐고, 바르셀로나에서는 4시즌 동안 리그 3회, UCL 2회 우승을 기록했다.