비피셜 떴다! '40년 만의 강등권' 맨유, 48시간 안에 캐릭 경질→후임은 '손흥민 스승' 포체티노 유력 '이미 구두합의 완료→리버풀전서 데뷔'

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[스포츠조선 박찬준 기자]맨유가 발빠른 행보를 보이고 있다.

마이클 캐릭 감독의 경질에 이어 후임 감독까지 빠르게 정해지는 분위기다. 11일(한국시각) 영국 BBC는 '마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독은 맨유 감독직을 수락할 준비가 됐다'고 보도했다. 이어 '맨유는 캐릭 감독을 대체할 가능성을 두고 포체티노 감독과 협상을 시작했다. 캐릭 감독은 향후 48시간 이내에 경질될 것으로 예상되고 있다'고 했다.

BBC는 '포체티노 감독은 미국축구협회에 대한 예의를 지키고자 하며, 맨유가 공식적으로 접촉할 때까지 기다릴 계획'이라며 '포체티노 감독은 맨유 감독직을 매우 중요한 기회로 여기고 있다. 공식적으로 오퍼가 들어온다면 그 자리를 수락할 것이라고 본다'고 덧붙였다.

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'디애슬레틱' 역시 같은 날 '맨유가 캐릭 감독을 경질할 경우 포체티노 감독을 차기 사령탑으로 선임하기 위한 협상을 마무리하고 있다'고 했다. 이어 '최근 15경기에서 단 3승에 그친 맨유는 후임 감독 후보들을 검토해 왔으며 최종적으로 포체티노 감독을 선택했다'고 전했다.

전날 영국 언론은 일제히 캐릭 감독의 경질이 임박했다고 보도했다. 영국 '더선'은 '맨유가 캐릭 감독의 경질을 준비하고 있다'고 전했다. 이어 '제이슨 윌콕스 디렉터와 오마르 베라다 CEO가 긴급 회의를 진행한 뒤 새로운 감독을 물색하기 시작했다. 리버풀전을 앞두고 감독이 바뀔 가능성이 높다'고 했다.

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BBC도 '윌콕스 디렉터와 베라다 CEO가 구단 운영 전략을 논의하기 위해 모나코로 향했다'며 '이 자리에서 감독 경질을 권고할 것'이라고 했다. 디어슬레틱 역시 '40년 만에 리그 최악의 출발을 기록한 캐릭 감독을 경질할 계획'이라고 했다.

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맨유는 최악의 모습을 보이고 있다. 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 홈경기에서 4대4로 비겼다. 이날 무승부로 맨유는 리그 8경기 연속 무승의 수렁에 빠졌다. 승점 1점을 추가하는데 그친 맨유는 1승5무4패로 승점 8점으로 리그 18위에 머물렀다. 강등권까지 추락했다. EPL은 18~20위, 3팀이 2부리그로 내려간다. 맨유가 강등권으로 추락한 것은 알렉스 퍼거슨 감독이 부임했던 1986년 11월 이후 약 40년 만의 일이다.

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맨유는 뿐만 아니라 또 하나의 불명예 기록을 썼다. 맨유는 이날 3분42초만에 2골을 허용했다. AP 통신에 따르면, 이는 맨유가 EPL 경기에서 두 골차를 허용한 역대 최단 시간이다.

맨유는 앞서 캐릭 감독의 경질을 이미 논의한 바 있다. 본머스전에서 충격적인 패배를 당한 캐릭 감독은 경질이 유력했다. 캐릭 감독은 본머스전 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "힘든 상황이다. 다음은 무엇일지 나도 모르겠다"며 "나는 항상 이 축구 클럽을 위해 최선이 되는 일을 할 것이다. 내내 말해왔듯이, 지금도 그 생각은 변함없다. 내가 하는 일을 사랑한다. 이 책임감을 사랑하지만, 두고 봐야 할 것"이라고 말했다. 사실상 체념한 모습이었다.

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영국 언론은 캐릭 감독을 경질을 기정 사실화했다. 후임 감독도 거론됐다. 에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독, 안토니오 콘테 전 나폴리 감독 등이 물망에 올랐다.

하지만 공동 구단주인 랫클리프와 오마르 베라다 최고경영자 등 구단 고위 관계자들은 내부 논의를 거쳐 캐릭 감독에게 계속 지휘봉을 맡기기로 결정했다. 디애슬레틱은 '최근 몇 주 간 캐릭 감독이 겪은 혼란을 고려하면 예상밖의 결과'라고 전했다. 더선은 '맨유가 캐릭 감독을 유임한 이유는 후임 감독 선임이 쉽지 않기 때문'이라고 했다. 이어 '맨유 수뇌부는 현재 거론되는 감독 후보들에게 확신을 갖지 못하고 있다'고 했다.

기회를 받은 캐릭 감독은 바로 첼시 원정 경기를 지휘했다. 그는 경기에 앞서 '캡틴' 브루노 페르난데스와 화해했다. 페르난데스는 캐릭 감독의 전술을 꼬집었다. 페르난데스는 코모전 후 'TNT스포츠'와의 인터뷰에서 "코칭스태프는 맨투맨 압박을 하지 않고, 때로는 뒷공간을 내주면서 상대가 공을 가지고 나올 때까지 기다리는 전략을 택했다. 하지만 이런 팀들을 상대로 공간을 내주면, 그들은 오히려 자신감을 얻게된다"고 말했다.

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그는 '캐릭 감독의 전술이 잘못된 것 아니냐'는 질문엔 "그건 내가 판단할 문제가 아니다. 감독님과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박 상황에서 더 용기를 내야한다. 위험을 감수하더라도 높은 위치에서 압박을 가해 상대를 불편하게 만들어야 한다"고 덧붙였다. 캐릭 감독은 본머스전에 페르난데스를 벤치에 앉히는 초강수를 펼쳤다.

하지만 페르난데스가 필요한 캐릭 감독은 곧바로 미팅을 갖고 다시 손을 잡았다. 페르난데스는 첼시전에 다시 주장 완장을 차고 뛰었다. 하지만 맨유는 지난달 31일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9라운드 원정에서 0대2로 패했다.

맨유는 이날 패배로 공식전 9경기 연속 무승의 수렁에 빠졌다. 통계 전문 옵타에 따르면 맨유가 9경기 무승을 기록한 것은 1988~1989시즌 이후 38년 만이다.

그럼에도 캐릭 감독은 또 다시 기회를 받았다. 4일 AS로마와의 유럽챔피언스리그 경기에서 0-2로 끌려가다 후반 3골을 몰아치며 3대2 대역전승을 거뒀다. 반등의 신호탄이 되나 했지만, 리그에서 또 다시 승리에 실패했다. 애스턴빌라전 극적인 무승부에도 현지 언론은 맨유를 혹평했다. 영국 '가디언'은 극적인 무승부에도 맨유 수비진을 강하게 비판했다. 특히 골키퍼 라멘스를 비롯해 달로, 레니 요로의 수비 실수를 지적하며 '학생 수준의 수비'였다고 악평했다.

캐릭 감독을 향한 압박도 다시 커졌다. 캐릭 감독은 거취에 대한 질문을 받자 날 선 반응을 보였다. '스카이스포츠' 패트릭 데이비슨 기자가 향후 미래에 대해 묻자 캐릭 감독은 "그런 일은 절대 일어나지 않을 것이다. 당신은 지금 본인 생각을 나에게 말하고 있는 것 같다"며 신경질적으로 응수했다. 이어 "승리를 거두지 못한 상황은 충분히 이해한다. 하지만 오늘 경기에서 보여준 좋은 모습을 바탕으로 보완해 나간다면 승리할 수 있다"고 했다.

결국 구단 수뇌부는 경질 쪽으로 가닥을 잡았다. 후임은 포체티노 감독으로 가는 분위기다. 포체티노 감독은 손흥민의 스승으로 잘 알려져 있다. 토트넘을 이끌 당시 손흥민-해리 케인-델레 알리-크리스티안 에릭센, 이른바 데스크 라인을 앞세워 토트넘을 상위권 팀으로 끌어올렸다. 2019년에는 유럽챔피언스리그 결승 무대도 밟았다.

하지만 이후 커리어는 좋지 못하다. 파리생제르맹, 첼시 등에서 좋은 모습을 보이지는 못했다. 지난 2026년 북중미월드컵에서는 미국을 16강으로 이끌며 반등에 성공했다. 2030년까지 계약을 연장했지만, 맨유의 제안으로 분위기가 바뀌었다. 포체티노 감독은 전부터 잉글랜드 무대 복귀를 원했다. 계약엔 750만 파운드(약 133억원)의 바이아웃(이적 보장 최소 이적료)을 내는 구단이 나타나면 팀을 옮길 수 있는 옵션이 들어가 있는만큼, 큰 문제는 없을 전망이다.

당장 미국 대표팀은 '재향 군인의 날'과 겹쳤다는 이유로 선수단 미디어 일정을 취소했는데, 포체티노 감독의 거취에 대한 질문 공세를 받는 것을 막기 위한 조치로 풀이된다. 당장 포체티노 감독이 맨유 지휘봉을 잡을 경우 데뷔전은 리버풀전이 유력하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com