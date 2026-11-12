"HERE WE GO SOON" 떴다! '손흥민 스승' 포체티노, 구두계약 합의…맨유 '3전4기' 끝 선임, "EPL 그립다" 마침내 현실

로마노 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민의 스승 마우리시오 포체티노 감독(54)이 맨유 지휘봉을 잡을 것으로 보인다.

영국의 'BBC'는 12일(이하 한국시각) '포체티노가 맨유 차기 감독직 제안을 수락할 준비가 돼 있다. 맨유는 마이클 캐릭의 후임으로 포체티노 감독을 선임하는 방안에 대해 논의를 시작했다. 캐릭은 48시간 이내에 경질될 것으로 예상된다'고 보도했다.

그리고 '미국축구협회 관계자들은 맨유로부터 공식적인 제안을 기대하고 있다. 또 감독 사임에 대비한 후임 계획을 포함한 비상 계획을 마련해 두고 있다고 한다'며 '포체티노는 미국축구협회에 대한 존중을 유지하고 싶어하며, 맨유의 제의가 먼저 올 때까지 기다릴 것'이라고 전했다.

Advertisement

뒤이어 유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 "HERE WE GO SOON(히어 위 고 순)"을 외쳤다. 그는 자신의 SNS를 통해 '맨유가 포체티노와 구두계약에 합의했다. 포체티노는 맨유와의 모든 계약 조항에 동의했다. 구두 합의는 끝났다. 이제 다음 단계를 기다리고 있다'고 밝혔다.

AFP 연합뉴스

포체티노 감독은 현직 미국대표팀 사령탑이다. 2024년 9월 미국대표팀 사령탑에 오른 그는 2026년 북중미월드컵을 끝으로 계약이 종료됐다. 반전이 있었다. 기대이하의 경기력으로 도마에 올랐지만 본선 무대는 달랐다.

Advertisement

미국은 D조 1위로 조별리그를 통과했고, 32강전에서 보스니아 헤르체고비나를 2대0으로 꺾었다. 여정은 16강에서 벨기에에 1대4로 완패하며 멈췄다.

Advertisement

포체티노 감독의 지도력은 재평가가 이뤄졌고, 지난 8월 재계약했다. 맨유는 포체티노 감독과의 계약을 해지하려면 1000만 달러(약 133억원)을 지불해야 한다.

Advertisement

A매치 기간이다. 미국은 15일과 18일 아이티와 북중미축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 플레이오프 2경기를 치른다. 미국축구협회가 비상 계획을 마련해 놓은 만큼 포체티노 감독이 2경기를 지휘하지 않을 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

AP 연합뉴스

맨유 레전드인 캐릭 감독은 올해 1월 '소방수'로 사령탑에 올랐다. 급한 불을 진화했다. 맨유를 3위에 올려놓았고, 5월 정식 감독 계약에 성공했다.

Advertisement

하지만 새 시즌 추락했다. 프리미어리그 개막 후 10경기에서 단 1승(5무4패)으로 승점 8점에 그쳤다. 맨유는 4일 AS로마와의 유럽챔피언스리그에서 3대2 역전승을 거두며 9경기 연속 무승(3무6패) 사슬을 끊었다. 10경기 만에 승리했다.

하지만 EPL에서 기세를 이어가지 못했다. 맨유는 9일 난타전 끝에 애스턴 빌라와 극적으로 4대4 무승부를 기록했다. 하지만 현재의 위치는 강등권인 18위다. 40년 만의 최악의 리그 출발이다.

그럼 왜 포체티노일까. 맨유는 과거 3차례나 포체티노 감독과 협상을 했다. 2018년 조제 무리뉴 감독의 경질 후, 2022년 에릭 텐 하흐 감독의 부인 후, 그리고 2024년 텐 하흐 감독이 경질됐을 때였다.

Advertisement

인연이 엇갈렸지만, 이미 신뢰는 쌓여 있다는 얘기다. 아르헨티나 출신의 포체티노 감독은 스페인 에스파뇰에서 지도력을 인정받았다. 2013년 1월 EPL 시절의 사우샘프턴의 지휘봉을 잡았다. 사우샘프턴에서 60경기를 지휘한 포체티노 감독은 2014년 5월 토트넘으로 둥지를 옮겼다.

AP 연합뉴스

그는 2019년 11월까지 5년 6개월간 토트넘을 이끌었다. 293경기에서 159승62무72패를 기록한 포체티노 감독은 50%가 넘는 승률을 자랑했다. 비록 정상 등극에는 실패했지만 2018~2019시즌에는 토트넘을 유럽챔피언스리그(UCL) 결승 진출로 이끌며 최고의 환희를 누렸다. 그러나 그는 세대 교체를 근간으로 한 리빌딩에 실패하며 토트넘을 떠났다.

2021년 1월에는 프랑스 리그1 파리생제르맹(PSG) 사령탑에 올랐다. 첫 시즌 팀을 프랑스 리그1 우승으로 견인했지만, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 실패로 PSG를 떠났다.

포체티노 감독은 2023년 7월 토트넘의 런던 라이벌 첼시 사령탑직에 올랐지만 '악연'이었다. 계약기간은 2년이었고, 1년 연장 옵션이 포함됐다. 그러나 주축 선수들의 줄부상으로 힘겹게 스타트를 끊었다. 막판 5연승으로 '괴력'을 발휘하며 6위로 리그를 마감했지만 돌아온 것은 결별이었다. 포체티노 감독은 한 시즌 만에 첼시 감독직에서 하차했다.

그리고 미국에서 재기에 성공했다. 포체티노 감독은 입버릇처럼 "언젠가는 EPL로 돌아가고 싶다"고 했다. 그 시간이 임박했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com