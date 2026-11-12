오히려 좋아! 포체티노 맨유로 보내는 미국축구협회, 후임 감독으로 '명장' 과르디올라 노린다...'최우선 타깃, 과르디올라도 긍정적'

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[스포츠조선 박찬준 기자]의외의 흐름이다.

12일(한국시각) 디어슬레틱은 '미국축구협회는 맨유행이 유력한 마우리시오 포체티노 감독의 후임으로 펩 과르디올라 전 맨시티 감독을 최우선 타깃으로 삼을 예정'이라고 보도했다.

현재 미국축구협회는 발등에 불이 떨어졌다. 포체티노 감독이 맨유의 제안을 수락했다. 11일 영국 스카이스포츠는 '맨유가 포체티노 감독과 차기 감독직에 대해 원칙적인 구두 합의에 도달했다'고 보도했다. 영국 BBC와 AP 등 주요 외신도 포체티노 감독 선임이 추진되고 있다고 일제히 전했다.

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이날 오마르 베라다 구단 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 풋볼 디렉터가 공동 구단주인 짐 랫클리프와 모나코에서 만나 마이클 캐릭 감독의 거취 등을 두고 논의했다. 베라다 CEO와 윌콕스 디렉터는 캐릭 감독의 경질 쪽에 무게를 둔 의견을 내놓은 것으로 전해졌다. BBC는 캐릭 감독이 48시간 안에 경질될 거라고 내다봤다.

포체티노 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경험이 풍부하다. 사우샘프턴, 토트넘 홋스퍼, 첼시를 지휘한 경험이 있다. 특히, 손흥민(LAFC)과 해리 케인(바이에른 뮌헨)을 앞세워 토트넘을 우승 경쟁 팀으로 끌어올렸고, 2019년에는 유럽챔피언스리그 결승 무대도 밟았다.

사진=BBC SNS 캡처

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다만, 잉글랜드에서 주요 대회 우승 트로피를 들어 올리진 못했다. 2024년에는 첼시를 리그컵 결승까지 올려놨으나 준우승에 만족해야 했다. 포체티노 감독이 이번에 맨유 사령탑에 오른다면 첼시와 결별하고서 2년 반 만에 다시 EPL 무대에 오르게 된다.

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2026년 북중미 월드컵에서 미국을 16강으로 이끈 포체티노 감독은 이같은 공로를 인정받아 불과 3개월 전 미국축구협회와 2030년 월드컵까지 계약을 연장했다. 하지만 계약엔 750만 파운드(약 133억원)의 바이아웃(이적 보장 최소 이적료)을 내는 구단이 나타나면 팀을 옮길 수 있는 옵션이 들어가 있다. 때문에 이적까지는 큰 어려움을 없을 전망이다.

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미국축구협회는 11일로 예정돼 있던 대표팀 선수들의 취재진 인터뷰를 재향군인의 날을 이유로 취소했다. 미국은 아이티와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강전을 앞두고 있다. 하지만 포체티노 감독의 거취와 관련된 질문을 의식해서인지, 전격적으로 미디어 일정을 취소했다. 포체티노 감독의 맨유행을 뒷받침하는 증거다.

BBC는 '미국축구협회가 이미 후임과 접촉하고 있다'고 전했다. 후보는 놀랍게도 과르디올라 감독이다. 미국축구협회의 과르디올라 구애는 수년 전으로 거슬러 올라간다. 소식통들에 따르면 전 미국축구협회 회장 수닐 굴라티는 과르디올라 감독과 좋은 관계를 유지하고 있으며, 수년 전에 이미 과르디올라 감독에게 제안한 적이 있다.

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이어 미국축구협회는 2024년 그렉 버홀터 감독의 후임으로 포체티노 감독을 선임하기 전까지, 감독 선임 과정에서 과르디올라와 위르겐 클롭에게 접촉했다. 당시 선임 과정에서 미국축구협회는 자국에서 열리는 월드컵에서 좋은 성적을 내기 위해 최고 수준의 명장을 데려오겠다는 계획을 세웠다. 막대한 연봉을 충당하기 위해 부유한 기부자들을 모집했으며, 모두가 동의한 적임자 세 명은 과르디올라, 포체티노, 클롭이었다.

과르디올라 감독은 미국에 대해 긍정적인 생각을 갖고 있다. 과르디올라는 2012년 바르셀로나를 떠난 후 1년간의 안식년 동안 뉴욕시에서 거주했으며, 당시 가족과 함께 센트럴파크 인근의 고급 아파트에 살았다. 2024년 포체티노 감독이 미국 대표팀에 부임 한 후에도 과르디올라는 "미국은 수년 동안 프로젝트를 구축하고 대표팀을 다음 단계로 끌어올릴 수 있도록 노력하기에 매력적인 곳"이라며 "미국이 가진 인구 규모와 스포츠 인프라 등을 고려할 때 잠재력이 존재한다"고 말했다.

과르디올라 감독은 최근 감독직에 복귀할 의사가 없다. 하지만 이전부터 대표팀에 대한 관심을 보였고, 비교적 생활이 자유로운 미국이라는 점에서 생각이 바뀔 수도 있다. 미국축구협회는 11월 A매치 이후 다음 3월 A매치까지 4개월의 시간이 있는만큼, 천천히 과르디올라 감독을 설득하겠다는 계획이다.

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과르디올라 감독은 설명이 필요없는 세계 최고의 명장이다. 바르셀로나에서 데뷔한 그는 첫 시즌부터 트레블을 이끌며 센세이셔널하게 등장했다. 과르디올라식 티키타카는 세계 축구를 지배했다. 그는 바르셀로나에서 4시즌 동안 3번의 리그 우승과 2번의 유럽챔피언스리그 우승을 달성했다. 이후 바이에른 뮌헨으로 자리를 옮긴 과르디올라 감독은 3시즌 동안 매년 우승을 차지했다.

맨시티로 무대를 옮긴 과르디올라 감독은 잉글랜드 무대에 혁명을 일으켰다. 6번의 리그 우승을 차지했으며, 구단 역사상 첫 유럽챔피언스리그 우승으로 이끌었다. 3번의 FA컵과 5번의 리그컵을 들어 올렸다. 물론 맨시티의 재정 위반으로 이러한 성과가 평가절하되는 분위기지만, 과르디올라 감독의 능력만큼은 여전히 높은 평가를 받고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com