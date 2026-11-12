'이강인과 비교 불가' 망해가는 일본 슈퍼스타 꾹 참았던 소신 발언 "내가 바보도 아니고"

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[스포츠조선 김대식 기자]최근 연속된 부진으로 고생하고 있는 구보 타케후사가 담담한 속내를 밝혔다.

일본 매체 사커다이제스트웹은 12일 구보가 전날 싱가포르에서 진행된 일본 대표팀 훈련을 마친 뒤 취재진과 만나 소속팀에서의 현재 상황을 이야기했다고 보도했다. 일본은 브라질전(14일)과 파라과이전(17일)을 앞두고 싱가포르에서 담금질 중이다.

사커다이제스트웹은 '레알 소시에다드의 미드필더 구보는 이번 시즌, 2026년 북중미 월드컵 네덜란드전에서 입은 부상으로 프리시즌 출발이 늦어진 데다 다른 공격수들의 대두까지 겹쳐 입지가 하락하며 만족할 만한 출전 기회를 얻지 못하고 있다. 골을 넣은 바로 다음 경기에 출전하지 못하는 등 고난이 이어지고 있다. 그럼에도 본인은 그다지 비관적으로 보지 않는 듯하다'고 보도했다.

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구보는 현재 상황에 대해 이렇게 말했다. "경기에 출전했다 안 했다 하긴 했지만, 그래도 출전한 시간 동안에는 할 수 있는 것을 다 했다고 생각한다. 그런 의미에서 9월 대표팀 소집 전보다는 컨디션도 좋고 한결 여유를 갖고 뛰고 있는 것 같다"며 대수롭지 않다는 반응을 보였다.

하지만 분명히 구보의 상황은 좋지 않게 흘러가고 있는 게 사실이다. 2022~2023시즌 소시에다드 입단과 동시에 구단 올해의 선수상을 수상했을 때와는 전혀 다른 선수가 됐다. 2024~2025시즌부터 시작된 부진이 지금까지도 계속되는 중이다. 지난 시즌에는 부상과 부진으로 27경기 2골-4도움에 그쳤다. 시즌 중반을 향해가는 시점에서 구보는 주전 입지조차 보장받지 못하고 있는 상황이다.

구보는 이에 대해 "저도 바보는 아니기 때문에, 지금 팀의 축구 스타일에 맞게 적응해야 한다. 감독님이 요구하는 부분과 '이렇게 하면 기회를 만드는 데 더 참여할 수 있지 않을까' 하는 점을 분석받으며 차츰 맞춰가고 있는 느낌"이라며 펠레그리노 마타라초 소시에다드 감독의 스타일에 맞춰가고 있다고 했다.

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마지막으로 매체는 '구보는 기본적으로는 발밑으로 공을 받고 싶어 하는 유형이지만, 상대 최종 수비 라인의 뒷공간으로 침투하는 움직임 등을 의식하며 플레이하고 있는 것으로 보인다'며 '그의 표정은 결코 어둡지 않았다. 말투에서도 '기회만 주어진다면 결과를 낼 수 있다'는 자부심이 엿보였다'고 덧붙였다.