"대반전" 맨유 '빅 픽처' 완성하나! 포체티노 부임 가능성→해리 케인 "환상적인 감독" EPL 복귀 가능성 힌트

Soccer Football - UEFA Nations League - England Press Conference - Tottenham Hotspur Training Centre, London, Britain - November 11, 2026 England's Harry Kane during the press conference John Walton/Pool via REUTERS

Bayern's Harry Kane reacts during the German Bundesliga soccer match between FSV Mainz 05 and Bayern Munich in Mainz, Germany, Saturday, Nov. 7, 2026. (AP Photo/Michael Probst)

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[스포츠조선 김가을 기자]마우리시오 포체티노 감독의 맨유(잉글랜드) 부임설과 맞물려 해리 케인(바이에른 뮌헨)의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀 가능성까지 언급됐다.

영국 언론 '더선'은 12일(이하 한국시각) '케인은 EPL 복귀를 위해 완벽한 상황이 조성돼야 한다고 언급했다. 어쩌면 지금 그 완벽한 조건이 갖춰질지도 모를 상황이 다가오고 있다'고 보도했다.

케인은 13일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 크로아티아와 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 홈경기를 치른다. A매치 126번째 출전을 앞두고 있다.

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Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane reacts after sustaining an injury during the German first division Bundesliga football match between Mainz 05 and FC Bayern Munich in Mainz, south-western Germany on November 7, 2026. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

'더선'에 따르면 케인은 최근 'EPL 복귀 가능성'에 대한 질문에 "솔직히 잘 모르겠다. 복귀를 생각할 때 단순히 기록(EPL 역대 최다 득점)만을 염두에 두는 것은 아니다. 아직 이루지 못한 것들이 남아 있기 때문이다. 하지만 밖으로 나와 보니 세상이 정말 넓다는 것을 깨달았고, 사람들이 내 플레이를 더 높게 평가해 주는 것 같다는 생각도 든다. 그래서 다시 돌아오려면 정말 완벽한 상황이 갖춰져야 할 것이다. 지금 당장은 어떤 상황이 그런 조건이 될지 잘 모르겠다. 하지만 언젠가 무슨 일이든 일어날 수 있는 것 아닌가"라고 말했다.

England captain Harry Kane attends a news conference at Tottenham Hotspur Training Ground in Enfield, England, Wednesday, Nov. 11, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

이 매체는 '케인의 관심을 끌 만한 요소 중 하나는 맨유 부임이 임박한 옛 스승 포체티노와의 재회다. 케인은 토트넘(잉글랜드) 시절 포체티노 감독과 함께하는 동안 242경기에서 169골을 넣었다. 맨유가 과거의 영광을 되찾기 위해서는 대대적인 선수 보강이 필요한데, 케인 같은 선수는 구단 경영진에게 분명 꿈같은 영입이 될 것'이라고 했다.

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케인은 최근 포체티노 감독과의 '환상적인 관계'를 언급했다. 그는 "포체티노 감독과 나는 정말 환상적인 관계를 맺고 있다. 그는 내 선수 경력과 성장 과정에 큰 영향을 준 감독 중 한 명이다. 내 선수 경력의 그 시기에 나는 그의 지도가 필요했다. 경기장 안팎에서 나를 끊임없이 독려해줬던 그의 방식은 정말 큰 도움이 됐다. 그는 세계 최고의 클럽들을 이끌어본 경험이 있다. 그래서 나는 그를 아무리 높게 평가해도 부족할 정도다. 앞으로 어떤 일이 벌어질지는 지켜봐야한다. 하지만 그는 훌륭한 사람일 뿐만 아니라 환상적인 감독이기도 하다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com