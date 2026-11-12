[오피셜]"아름다움 이별" 김현석 감독, 한 시즌 만에 울산과 작별…명가 재건 임무 완수, 계약 연장하지 않기로 상호 합의

울산클럽하우스/ K리그1/ 울산HDFC/ 울산 김현석 감독/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 울산 김현석 감독/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]아름다운 이별이다. 울산 HD를 반등시킨 '미스터 울산' 김현석 감독이 올 시즌을 끝으로 지휘봉을 내려놓는다.

울산은 12일 "지난 시즌 흔들리던 팀을 맡아 성공적으로 정상 궤도에 올려놓은 김현석 감독과 상호 합의하에 계약을 연장하지 않기로 했다"며 "이는 위기 수습이라는 감독의 임무을 다한 후 팀의 새로운 장기 비전과 체질 개선을 위해 상호 합의 하에 내린 결단이다"이라고 밝혔다.

김 감독은 극심한 부침을 겪으며 흔들리던 지난해 겨울, 제14대 사령탑으로 전격 부임했다. 울산은 2024년 K리그1 3연패에 성공하며 왕조의 문을 열었다. 하지만 지난해 파이널B로 추락하는 아픔을 겼었다.

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김 감독은 올해 울산을 제자리에 돌려놓았다. 정상 등극에는 실패했지만 현재 울산을 2위에 위치해 있다. 아시아 무대 복귀가 눈앞이다. "어려운 과정도 있겠지만 신뢰와 존중을 바탕으로 힘을 합쳐 시즌 끝날 때 웃자"던 그의 약속은 현실이 되어가고 있다.

김 감독은 특유의 소통 리더십과 끈끈한 결속력을 바탕으로 빠르게 팀을 수습했다. 특히 구단 레전드 스트라이커 출신답게 유효 슈팅과 득점 전환율, 키 패스 등 주요 공격 지표를 지난 시즌 대비 눈에 띄게 향상시키는 등 괄목할 만한 성과를 내며 다시 한번 울산을 순항의 궤도에 올려놓았다.

울산클럽하우스/ K리그1/ 울산HDFC/ 울산 김현석 감독/ 사진 김정수

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그러나 구단과 김 감독은 현재의 안정에 안주하기보다, 미래를 위한 장기적인 체질 개선이 필요한 시점이라는 데 뜻을 같이했다. 이는 최근 현대 축구에서 팀이 위기에 처했을 때 구단을 가장 잘 아는 레전드가 소방수로 나서 안정을 되찾은 뒤, 그 튼튼한 기반위에서 구단이 장기적인 미래 비전과 새로운 축구 철학을 입혀 나가는 패러다임 전환의 과정과 궤를 같이한다.

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울산 관계자는 "가장 힘든 시기에 아무런 조건 없이 팀을 맡아 헌신해 주신 김현석 감독에게 진심으로 감사드린다"라며 "김현석 감독이닦아놓으신 안정적인 기반 위에서, 구단의 발전을 위한 장기적인 게임 모델 구축과 새로운 운영 구조를 만들기 위한 체질 개선에 돌입할 것"이라고 밝혔다.

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김 감독은 당면 목표인 아시아 무대 복귀를 완수하기 위해 이번 시즌이 끝날 때까지 변함없이 벤치를 지키며 팀을 이끌 예정이다. 김 감독은 "가장 흔들리던 시기에 부임해 매 경기 최선을 다했고, 팀이 다시 굳건하게 서는 모습을 보고 떠나게 되어 아쉬움보다는 울산이 예전의 영광을 완전히 되찾기를 바라는 마음이 훨씬 크다"며 "선수 시절에 이어 감독으로서 두 번째 복귀를 했을 때도, 언제나 변함없이 큰 응원으로 지지해 주신 처용전사 여러분께 진심으로 감사드린다"라고 인사를 전했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com