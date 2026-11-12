'오피셜' 갈등설 이제 끝! 손흥민-이재성-김민재-황희찬-황인범 '이례적 공동 입장문'..."같은 목표 향해 나아갈 동료, 대표팀에 집중할 것"[전문]

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]내분설의 핵심이었던 '92라인'과 '96라인'이 다시 손을 잡았다.

갈등의 중심에 있던 '92라인' 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 '96라인' 황희찬(샬케). 황인범(포르투). 김민재(바이에른 뮌헨)이 12일 공동 명의의 입장문을 발표했다.

카타르 도하에서 펼쳐지는 11월 A매치 2연전의 눈과 귀는 태극 전사들에 모아졌다. 9~10월 A매치에서 김민재 황인범 황희찬, '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 더 이상 방치할 수 없는 최악의 상황에 치닫았다.

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모레노 감독은 논란의 핵심인 손흥민 이재성 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 최근 폼이 좋지 않아 유일하게 96라인 중 제외될 수 있다는 황희찬까지 선발했다. 모레노 감독은 "이들이 모두 포함된 것은 현재 퍼포먼스 기준으로 대표팀 명단에 포함될 자격이 충분하다는 뜻이다. 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 헌신할 수 있기에 포함됐다"고 했다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다.

주장 완장 역시 그대로 손흥민에게 맡기기로 했다. 주장 교체 가능성을 묻자, 모레노 감독은 "대표팀 주장은 손흥민이다. 더 이상 할 말은 없다"고 단호하게 말했다.

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선수들은 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 결국 선수 명의의 공동 입장문까지 내놓았다. 대한축구협회(KFA)는 '손흥민, 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬 선수가 협회에 전달한 입장문으로, 선수들의 목소리를 그대로 전달하기 위해 원문 그대로 게시한다'고 했다.

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이들은 입장문에서 '저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료'라며 '서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다'고 밝혔다.

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이어 '이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다'며 '그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다'고 전했다. 그러면서 '무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다. 잠시 정체한 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다'며 '당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없다'라고 강조했다.

특히 '(불화설에 대해) 분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점'이라며 '은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다'고 강조해다.

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이들 5명은 지난 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻기 위한 노력을 이어갔다. 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민, 황희찬, 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다. 결국 이들 5인방은 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 발표하며 원팀을 위한 첫 발을 뗐다.

이들은 '국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다'며 '이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다'고 약속했다.

협회는 '이번 상황에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있으며, 앞으로 선수들과의 소통을 보다 적극적으로 이어가고 필요한 지원을 다해 이와 같은 상황이 재발하지 않도록 노력하겠다'고 전했다.

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아래는 선수들의 입장문 전문.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

한국축구를 사랑해 주시는 팬 여러분께 드리는 글

먼저, 최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각합니다.

저희는 이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나누었습니다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었습니다.

무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했습니다. 잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것입니다. 당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없습니다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

장거리 비행 직후였지만, 짧지 않은 시간 이어진 대화에서는 대표팀의 준비 과정과 운영에 관해 각자가 느껴온 생각을 가감 없이 나누었습니다. 지난 월드컵에서 국민 여러분께 실망을 드렸던 후회와 아쉬움은 지금도 저희 모두에게 남아 있고, 같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 그 고민의 출발점이었습니다.

분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점입니다. 또한 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아닙니다.

그동안 관련 보도에 일일이 설명드리지 않은 것은, 대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했기 때문입니다. 사실과 다르게 알려진 부분도 많이 있었지만, 각자 소속팀에서 활동하며 서로 직접 만나기 어려운 상황에서 충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 밝히는 것은 오히려 또 다른 오해를 낳을 수 있다고 판단했습니다. 무엇보다 대표팀이 더 나아지기를 바라는 마음에서 시작된 논의가 확인되지 않은 소문으로 확대되고, 선수들 사이의 갈등으로 비치면서 그 본래의 취지가 가려지는 것을 원하지 않았습니다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 합니다. 저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료입니다.

서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠습니다.

다음 아시안컵까지 주어진 시간을 더 철저히 준비하는 기회로 삼겠습니다. 협회와도 더 긴밀하게 소통하며 지난 대회에서의 아쉬움과 후회가 반복되지 않도록 하겠습니다.

국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있습니다. 이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다하여, 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞는 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠습니다.