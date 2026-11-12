[오피셜] PSG가 이강인 버린 이유, '미친 재능' 폭풍 성장...지단이 불렀다, 프랑스 국대 전격 합류

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 매각해도 파리생제르맹(PSG)에는 빛나는 재능이 또 있다.

프랑스 국가대표팀은 12일(한국시각) 공식 채널을 통해 '금일부터 세니 마율루가 추가 소집됐다'고 발표했다. 마율루는 프랑스 국가대표팀 데뷔전을 노릴 수 있게 됐다.

PSG 유스 시스템에서 성장한 마율루는 2023~2024시즌부터 1군 무대에 모습을 드러내며 가능성을 인정받았다. 2024~2025시즌에는 1군 선수단과 본격적으로 호흡을 맞추기 시작했고, 점차 출전 비중을 확대하며 입지를 넓혔다. 특히 지난 시즌에는 눈에 띄는 성장세를 보여줬다. 리그 26경기에 출전해 4골-4도움을 올렸으며, UEFA 챔피언스리그(UCL)에서도 11경기를 소화했다. 첼시와의 16강전은 물론 바이에른 뮌헨과의 4강전에도 출전하며 PSG의 결승 진출 과정에 힘을 보탰다. 아스널과 맞붙은 결승전에서는 그라운드를 밟지 못했지만, 한 시즌 만에 팀의 핵심 미래 자원으로 평가받기 시작했다.

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AFP연합뉴스

마율루가 루이스 엔리케 감독의 신뢰를 얻은 배경에는 폭넓은 포지션 소화 능력이 자리하고 있다. 마율루는 레프트백과 센터백, 골키퍼를 제외한 거의 모든 위치에서 뛸 수 있는 선수다. 오른쪽 측면 수비부터 최전방 공격수까지 소화할 수 있을 만큼 활용 범위가 넓다. 전술적 유연성을 중시하는 엔리케 감독에게 매력적인 선택지가 될 수밖에 없다.

마율루의 존재감이 커지면서 이강인의 팀 내 입지에도 변화가 생길 수밖에 없었다. 이강인 역시 다양한 역할을 수행할 수 있는 자원이다. 중앙 미드필더와 공격형 미드필더는 물론 오른쪽 측면 공격수, 가짜 9번까지 맡을 수 있다. 다만 수비 가담과 활동량, 여러 포지션을 넘나드는 활용도 측면에서는 마율루가 경쟁력을 보여주고 있다.

로이터연합뉴스

두 선수는 기본적인 플레이 스타일과 강점이 서로 다르다. 그럼에도 마율루의 성장 속도가 예상보다 빠르게 진행되면서 PSG의 선수단 구상에도 영향을 주고 있다. 구단은 이강인의 역할을 대신할 수 있는 공격 자원을 영입하는 한편, 내부적으로 성장한 마율루에게 더 많은 출전 기회를 제공하는 방향을 고려하게 됐다. 결국 마율루의 급부상이 이강인의 입지를 상대적으로 좁히는 변수로 작용하고 말았다.

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그 결과 마율루는 1군 주전급 선수로 도약하고 있는 모습이다. 초반 부상으로 결장한 시간이 있었지만 부상에서 돌아오자 엔리케 감독은 마율루에게 적극적으로 기회를 주고 있다. 이에 보답하듯 마율루는 9경기에서 3골-2도움을 터트렸다. 중앙 미드필더와 공격수 자리를 오가면서 알토란 같은 활약을 해주는 중이다.

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지네딘 지단 프랑스 감독도 마율루의 가능성을 점검해보고 싶었던 모양이다.