[오피셜]깜짝 '공식발표' 등장, '韓 국가대표 미드필더' 백승호 역대 16호 프리미어리거 등극에 악영향? 'NFL 전설' 톰 브래디, 버밍엄 지분 정리

사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미국프로풋볼(NFL)의 전설 톰 브래디가 백승호의 소속팀 버밍엄 시티와 결별했다.

버밍엄은 10일(한국시각) '톰 브래디가 팀을 떠난다'며 브래디의 지분 정리를 공식 발표했다. 구단은 '구단은 지난 3년간 클럽에 대한 헌신과 변함없는 지지를 보여준 톰 브래디에게 진심으로 감사를 표한다. 풍부한 경험과 열정을 가진 분이 클럽에 함께하게 되어 정말 기쁘다. 앞으로도 훈련장에서부터 버밍엄 지역 사회에 이르기까지 그 기반 위에 계속해서 발전해 나가기를 기대한다'고 했다.

브래디는 지난 2023년 현역 은퇴 이후 미국의 투자 회사 나이트헤드 그룹이 버밍엄을 인수하는 과정에서 지분을 매입해 구단 경영에 참가했다. 그는 버밍엄 지분 3.3%를 보유하며, 구단 자문위원회 등에서 활동했다.

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사진=백승호 SNS 캡처

브래디의 이탈이 어떤 영향을 미칠지는 미지수다. 버밍엄은 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 위해 도전 중이며, 아직 시즌 초반이지만, 목표를 향한 도전이 순항 중이다.

버밍엄은 지난 8일 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 열린 스완지 시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 15라운드에서 2대1로 승리했다. 해당 승리로 버밍엄은 승점 29점, 리그 1위로 올라섰다. 미들즈브러, 스토크와 승점은 갖지만 골득실에서 앞서며 선두를 차지했다.

사진=백승호 SNS 캡처

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영국의 버밍엄라이브는 '이번 챔피언십 선두 등극은 2023년 7월 구단을 인수한 나이트헤드(Knighthead) 컨소시엄 구단주들이 장기적으로 그려온 비전이 결실을 보고 있음을 증명하는 성과'라고 칭찬했다. 크리스 데이비스 감독 또한 "리그의 최정상에 올랐다는 것은 정말 멋진 일"이라며 선두 등극을 반겼다.

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버밍엄이 시즌 막판까지 지금의 흐름을 유지할 수 있다면, 백승호 또한 프리미어리거의 꿈을 이룰 수 있을 전망이다. 올 시즌 백승호는 개막 이후 부상으로 인해 결장하는 기간이 적지 않았다. 이런 상황에서 팀이 상승세를 타며, 최근 부상 복귀했지만 선발로 언제 다시 나설 수 있을지는 장담할 수 없다. 그럼에도 팀의 승리에 일조한다면 버밍엄의 선전과 함께 1부 리그 승격의 꿈을 이뤄낼 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com