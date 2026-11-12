"역대 최고의 무관 사령탑이 온다" 맨유팬, 캐릭 떠나서 좋아할 게 아니었나, '손흥민 은사' 부임 전부터 '오열각'…"토트넘이었잖아!" 변론 주장도

출처=트랜스퍼마르크트

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[스포츠조선 윤진만 기자]맨유 새 사령탑 선임이 임박한 것으로 알려진 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독에겐 지우고 싶은 기록 하나가 있다.

포체티노 감독은 사우샘프턴, 토트넘, 첼시 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 3개 클럽에서 344경기를 지휘해 단 한 차례도 우승컵을 들지 못했다. EPL 빅6를 맡은 지도자 중 역대 최다경기 기록에 해당한다. 글렌 호들 전 뉴캐슬 감독(259경기), 해리 레드냅 전 토트넘 감독(199경기), 클라우디오 라니에리 전 첼시 감독(199경기), 케빈 키건 전 뉴캐슬 감독(176경기), 올레 군나르 솔샤르 전 맨유 감독(168경기) 등을 압도적인 차이로 따돌렸다.

아르헨티나 출신 포체티노 감독은 2014년부터 2019년까지 5년간 토트넘을 이끌던 당시 해리 케인(바이에른 뮌헨), 손흥민(LA FC) 등 역대 EPL 최고의 투톱을 앞세우고도 리그 준우승, 유럽챔피언스리그(UCL), 리그컵에서 모두 아쉽게 준우승에 그쳤다. 손흥민은 포체티노 감독이 떠난 이후인 2025년 유럽유로파리그 우승으로 프로 커리어 첫번째 타이틀을 손에 쥐었다.

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이적료 전문사이트 '트랜스퍼마르크트'가 소개한 이 기록을 접한 일부 축구팬은 "토트넘을 맡았잖아", "포체티노는 과대평가 된 감독", "토트넘이 언제부터 빅6 였나" 등이 반응을 보였다.

포체티노 감독은 토트넘에서 지도력을 입증받아 2021년 파리생제르맹 지휘봉을 잡았지만, 1년만에 물러났다. 2023년 5월 큰 기대를 받으며 첼시를 맡은 뒤로도 1년만에 우승컵 없이 떠났다. 2024년부턴 미국 대표팀을 이끌고 있다.

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한편, 'BBC' '스카이스포츠' 등에 따르면, 40년만에 최악의 출발을 보인 맨유는 11월 A매치 휴식기에 마이클 캐릭 감독을 경질하고 포체티노 감독을 선임할 계획이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com