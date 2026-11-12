맨유 초대형 겹경사! "전면 합의 도달" 포체티노+케인까지 줄줄이 합류 소식…"2년 뒤 EPL 복귀 가능성 크다"

사진=팀토크

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[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드 감독직에 합의했다는 소식이 들려오면서 해리 케인까지 팀에 합류할 것이란 전망이 나온다.

영국 매체 '팀토크'는 12일(한국시각) '포체티노가 마이클 캐릭의 후임으로 맨유 감독직과 관련해 전면 합의에 도달한 가운데, 케인도 포체티노를 따라 합류할 수 있다는 전망이 제기됐다'고 보도했다.

앞서 케인은 토트넘 홋스퍼에서 포체티노 감독의 지도를 받으며 세계적인 스타로 성장했다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 213골을 기록하며 앨런 시어러(260골)에 이어 역대 2위의 득점 기록을 보유 중이다.

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케인은 최근 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨과 새로운 계약을 체결했다. 그럼에도 그가 잉글랜드로 돌아와 시어러의 기록에 도전할 것이라는 전망은 꾸준히 제기돼 왔다. 팀 셔우드 전 토트넘 감독은 케인이 향후 몇 년 안에 맨유로 올 가능성이 있다고 주장했다.

'오버랩 데일리'에서 셔우드는 "EPL에서 다시 볼 수 있을 것 같은 선수가 한 명 있다. 바로 해리 케인이다"며 "포체티노가 맨유로 간다면, 2년 뒤 해리 케인이 그곳으로 이적할 가능성은 더 커질 것"이라고 말했다.

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맨유 수뇌부는 모나코에서 중요한 회의를 진행했다. 이번 시즌 팀이 강등권까지 떨어진 원인으로는 결국 캐릭 감독이 지목됐다. 캐릭은 곧 경질 통보를 받을 것으로 예상된다. 후임 감독 포체티노는 11월 A매치 기간 미국 대표팀에서의 일정을 마치고 팀에 합류할 것으로 보인다.

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유럽 축구 이적시장 전문가 마테오 모레토는 "포체티노가 맨유의 차기 감독이 될 예정이다"며 "양측은 캐릭의 경질을 전제로 전면적인 합의에 도달했다"고 말했다. 이어 "이제 맨유는 포체티노의 현 소속팀인 미국 대표팀에 그의 계약에 포함된 1000만달러(약 134억원)의 바이아웃 조항을 발동하겠다는 의사를 통보해야 한다"며 "맨유는 해당 금액을 지불하는 데 전혀 거리낌이 없는 것으로 알려졌다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com