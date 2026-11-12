손흥민 살려주세요! 'MLS 우승' 메시 절친 레전드 감독 복귀 선언 "반드시 돌아갈 것"...미국행 열려 있어

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[스포츠조선 김대식 기자]전 인터 마이애미 감독 자비에르 마스체라노가 미국 복귀 가능성을 직접 열어뒀다. 임시 사령탑 체제인 LAFC가 충분히 노려볼 만한 매물이다.

마국 매체 USA TODAY는 11일(현지시간) '마스체라노가 조만간 감독직 복귀를 원하고 있으며 미국 메이저리그사커(MLS) 복귀 가능성도 열어뒀다'고 전했다. 마스체라노는 2025년 12월 인터 마이애미를 구단 역사상 첫 리그 우승으로 이끌며 MLS컵을 들어 올렸지만, 일신상의 이유로 지난 4월 감독직에서 물러났다.

매체는 '휴식을 취한 마스체라노가 현재 여러 구단과 대화를 나누며 벤치 복귀를 준비하고 있다'고 전했다. 마스체라노는 USA TODAY와의 인터뷰에서 "축구는 제 삶이기 때문에 언젠가는 반드시 감독으로 복귀할 것"이라며 "그토록 열정을 쏟는 일을 멀리하는 것은 어려운 일"이라고 말했다.

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사진=MLS

매체는 '다른 MLS 팀 감독직을 맡을 생각이 있느냐는 질문에 마스체라노가 긍정적인 반응을 보였다'고 전했다. 그는 "두고 봐야죠. 솔직히 미국에서의 경험은 정말 좋았다. MLS라는 리그가 매우 마음에 들었다. 몇몇 팀과 이야기를 나누긴 했지만, 지금 당장은 감독을 맡지 않는 편을 선호한다. 조금 더 시간이 지난 뒤에 어떻게 될지 보자"는 입장을 내놓았다.

이어 그는 인터 마이애미에서 갑작스럽게 물러난 이유를 묻자 "개인적인 결정이었다. 가족 곁에 더 가까이 있을 필요가 있었다"라며 "다가오는 새 시즌을 위한 기회가 생길지 타진하고 있는 중"이라고 밝혔다.

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매체는 '마스체라노가 아르헨티나 U-23 및 U-20 대표팀을 이끌며 니코 파스, 발렌틴 바르코, 아구스틴 지아이 등 젊은 재능들을 지도했다'고 전했다. 리버풀과 바르셀로나를 거치며 아르헨티나 대표팀에서 A매치 147경기를 뛴 그는 MLS컵 우승 경험과 유망주 육성 경험을 두루 갖춘 지도자다.

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사진=MLS

MLS 무대를 직접 경험했고 리그에 호감까지 드러낸 마스체라노는 임시 사령탑 체제인 LAFC가 충분히 노려볼 만한 카드다. 마크 도스 산토스 감독이 떠난 후 LAFC의 사령탑은 공석이다. 사비 타마리트 임시 감독 체제는 완전히 실패했다. MLS컵 플레이오프가 남아있지만 좋은 성적을 기대하기 어렵다.

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새로운 사령탑을 찾아서 손흥민과 드니 부앙가를 살려줄 수 있는 방법을 만들어야 한다. 지금 당장은 감독을 맡지 않는 편을 선호한다고 밝힌 만큼 시간이 관건이지만, 새 시즌을 앞두고 기회를 타진 중이라고 직접 밝힌 만큼 협상 여지는 열려 있다.