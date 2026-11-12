지단 '오피셜' 소신 발언, 이강인 내보내고 유망주 남긴 이유..."최고 수준의 재능을 가진 선수" 극찬 폭발

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[스포츠조선 이현석 기자]지네딘 지단 감독이 파리 생제르맹(PSG) 출신 재능에 대한 칭찬을 아끼지 않았다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 12일(한국시각) 개인 SNS를 통해 지단 감독의 인터뷰 내용을 보도했다. 지단은 세니 마율루 선발에 대한 이유를 밝혔다.

그는 "마율루에 대한 모든 것이 마음에 든다"며 "기술적으로 최고의 재능을 가진 선수다. 그는 가까 9번으로 뛸 수도 있지만, 미드필더로도 뛸 수 있다"고 직접 언급했다.

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프랑스축구연맹은 11일 공식 홈페이지를 통해 '세니 마율루가 프랑스 대표팀에 합류했다'며 추가 발탁 소식을 전했다. 프랑스축구연맹은 '마율루는 당초 프랑스 U-21 대표팀 소속이었으나, 이번에 처음으로 A대표팀에 발탁됐다'고 언급했다.

마율루의 발탁은 킬리안 음바페의 부상 여파인 것으로 보인다. 음바페는 이탈리아와의 네이션스리그 경기를 앞두고 햄스트링 부상으로 치료를 받으며 경기 출전을 장담할 수 없는 상황이다. 지단은 그 공백을 채울 대체자로 마율루를 택했다.

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프랑스의 웨스트프랑스는 '마율루는 시즌 초반의 뛰어난 활약에 대한 보상을 받았다. 이번 시즌 리그1 4경기에서 2골 2도움을 기록했다'며 '경기력 외에도 그의 프로필은 그가 대표팀에 발탁된 이유를 설명해 줄 수 있는 또 다른 요소다. PSG에서 루이스 엔리케 감독은 그를 자유롭게 움직일 수 있는 폴스 나인으로 활용한다. 이러한 프로필은 지네딘 지단 감독의 전술 철학에 완벽하게 부합한다'고 설명했다.

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PSG 유스 출신인 마율루는 2023~2024시즌부터 1군 무대에서 활약하기 시작했다. 특히 2025~2026시즌부터는 많은 기회를 받았다. 46경기에 출전해 7골-5도움을 기록했다. PSG는 지난여름 이적시장에서 이강인, 브래들리 바르콜라, 곤살루 하무스 등 많은 공격자원이 이탈했다. 이 과정에서도 마율루는 지켰다. 팀의 핵심 미래 자원이라는 판단 때문이었다. 마율루는 이강인처럼 다양한 포지션을 소화하며, 엔리케 감독의 선택지를 넓혀주고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com