"인판티노 연봉이 600만달러? 난 1달러만 줘" 세계 축구대통령에 도전장 내민 '대학강사'의 미친 패기…약소국 위한 세계대회 개최 공약

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[스포츠조선 윤진만 기자]국제축구연맹(FIFA) 회장직에 도전하는 '대학강사' 피터 아우프 데어 하이데가 연봉 1달러 공약을 내걸었다.

11일(현지시각) 영국공영방송 'BBC'에 따르면, 아우프 데어 하이데는 4선을 노리는 잔니 인판티노 FIFA 회장에 맞서기 위해 출마를 고민하고 있다. 그는 독일 통신사 DPA에서 기자로 활동한 언론인 출신으로 현재는 사우샘프턴 솔렌트 대학교에서 저널리즘을 가르치고 있다. 남아공 그레이엄스타운 축구협회장, 남아공 2부 UDW FC를 운영한 이력도 있다.

아우프 데어 하이데는 'BBC 라디오 솔렌트'와의 인터뷰에서 "선거라면 응당 도전자가 있어야 한다고 생각한다. 단독 후보로 치러지는 선거는 바람직하지 않으며, 이번 경우에는 인판티노 회장에 대한 도전이 필요하다. 이는 책임성과 투명성을 위해 중요한 일"이라고 목소리를 높였다. 내년 3월 FIFA 회장 선거에 후보로 입후보하려면, 5개 축구협회로부터 공식 지명을 받아야 한다. 오는 18일에 후보 접수가 끝난다.

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자신을 후보로 지명해달라고 공개 요구한 아우프 데어 하이데는 "일단 후보로 지명되어 공식 후보가 되면, 평소에는 할 수 없었던 질문을 던질 수 있게 된다"며 "인판티노는 지난해 약 600만달러(약 80억원)의 연봉을 받았는데, 이는 말도 안 되는 액수라고 생각한다. 나는 45만달러(약 6억원) 정도면 충분히 적절한 급여라고 본다. 난 (당선되면)연봉 1달러(약 1330원)만 받겠다고 제안할 생각이다. 그리고 4년 뒤, 내가 공약을 잘 이행했다면 그때 나머지 연봉을 받는 방식"이라고 했다.

AFP연합뉴스

아우프 데어 하이데는 FIFA 산하 211개국 회원국 협회 모두에 서한을 보냈으며, 자메이카와 잉글랜드축구협회로부터 이미 답장을 받았다고 밝혔다. 그는 산마리노, 안도라와 같이 '축구 강국이 아닌 국가들을 위한 새로운 국제대회 창설' 등을 공약으로 내걸었다.

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한편, 인판티노의 4선에 도전할 또 다른 대항마로는 아르센 벵거 전 아스널 감독, 다시마 고조 일본축구협회 명예회장, 토트넘 선수 출신 라몬 베가 등이 거론된다. 인판티노 감독은 FIFA 주관 대회 지분을 민간 투자자에게 매각하려는 논란의 계획을 추진했다가 사임 요구를 받았다. 하지만 그는 압도적인 다수가 자신을 지지하고 있다며 사임 가능성을 웃어 넘겼다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com