바 루아→아이데일→클리말라→티아고, K리그 10월 '이달의 선수상' 후보 낙점…12일 팬투표 시작

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[스포츠조선 김성원 기자]바 루아, 아이데일(이상 광주), 클리말라(서울), 티아고(전북)가 10월 '이달의 선수상' 후보에 올랐다.

한국프로축구연맹은 10월 'EA SPORTS 이달의 선수상' 후보를 12일 공개했다. K리그1 31라운드부터 34라운드까지의 경기를 대상으로 진행됐다.

바 루아와 아이데일은 개인 통산 처음으로 이달의 선수상 후보에 선정됐다. 바 루아는 3골 5도움을 기록하며 8개의 공격포인트를 올렸다. 특히 31라운드 울산전에서는 2골 2도움을 기록하며 팀의 4대3 승리를 이끌었고, 라운드 MVP에도 선정됐다.

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아이데일은 4경기에서 6골을 터뜨리며 매 경기 득점포를 가동했다. 특히 32라운드 대전전과 33라운드 부천전에서 연속 멀티골을 기록했다. 부천전에서는 팀의 3대0 완승을 이끌고 라운드 MVP에 선정됐다.

클리말라는 3골을 기록했다. 31라운드 제주전에서 결승골을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 이끈 그는 32라운드 김천전에서 멀티골을 기록하는 등 두 차례 라운드 베스트11에 이름을 올렸다. 9월 이달의 선수상 수상자인 클리말라는 2개월 연속 수상에 도전한다.

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티아고는 4골을 터트렸다. 32라운드 제주전에서 멀티골로 팀의 3대2 승리를 이끌었고, 라운드 MVP에도 선정됐다. 33라운드 안양전에서는 경기 종료 직전 극적인 동점골을 터뜨리며 팀에 승점 1점을 안겼다. 이번이 개인 통산 여섯 번째 후보 선정인 티아고는 첫 수상에 도전한다.

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이달의 선수상은 프로연맹 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(EA)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그앙 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

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이달의 선수상은 프로연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(FC 온라인) 유저 투표(15%)를 진행한 후 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다.

팬 투표는 12일부터 15일까지 4일간 진행된다. K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC 온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여할 수 있다.

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이달의 선수상 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 혜택이 제공된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com