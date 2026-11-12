96라인 은퇴 없다, 손흥민과 갈등설도 '끝'!…이보다 깔끔할 수 없는 '고참 5인'의 입장문, "우린 동료, 韓 축구를 위해 함께 뛴다"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

회복훈련 중 대화하는 손흥민과 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민과 황희찬이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복훈련 중 대화하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

김민재와 대화 나누는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 로베르트 모레노 임시 감독이 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 김민재와 대화를 나누고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 선수단 갈등을 "내부에서 해결하겠다"라고 말한 건 근거 없는 자신감이 아니었다. 모레노호는 중동 2연전을 앞두고 적절한 타이밍에 갈등설의 중심에 선 5인의 입장문을 발표하며 기나긴 논란에 종지부를 찍었다.

주장 손흥민(LA FC) 이재성(이상 34·마인츠), 김민재(바이에른 뮌헨) 황희찬(샬케) 황인범(이상 30·포르투) 등 5인은 12일 대한축구협회(KFA)를 통해 공동 입장문을 발표했다. 이들은 '한국축구를 사랑해 주시는 팬 여러분께 드리는 글'에서 "최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구팬들에게 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각한다"라고 먼저 고개를 숙였다. 한국 축구는 9~10월 A매치 4연전 이후 96라인의 은퇴 소동, 96라인과 92라인의 갈등설, 손흥민 왕따설 등으로 시끌시끌했다.

모레노 감독은 11월 사우디아라비아(13일)-카타르(17일) 2연전에 갈등설의 중심에 선 92라인, 96라인을 모두 발탁하며, 정면 돌파를 선언했다. 명단 발표 기자회견 이후로 직접 유럽을 돌며 당사자들과 면담하기도 했다. 그리고 카타르 도하에서 선수단이 소집한지 사흘째인 이날 5인 입장문이 발표됐다. 손흥민과 황희찬은 이에 앞선 11일 회복 훈련 중 서로 긴 시간 대화를 나누는 모습이 포착돼 눈길을 끌기도 했다.

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5인의 선수는 "저희는 이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다"며 "무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다. 잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것이다. 당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없다"라고 밝혔다.

밝은 표정으로 훈련하는 축구대표팀 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 이재성, 황인범 등 선수들이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)

이어 "장거리 비행 직후였지만, 짧지 않은 시간 이어진 대화에서는 대표팀의 준비 과정과 운영에 관해 각자가 느껴온 생각을 가감 없이 나눴다. 지난 월드컵에서 국민 여러분께 실망감을 줬던 후회와 아쉬움은 지금도 저희 모두에게 남아 있고, 같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 그 고민의 출발점이었다"며 "분명히 말씀드리고 싶은 것은, 우리 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점"이라고 강조했다.

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논란에 대해서도 언급했다. 이들은 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니"라며 "그동안 관련 보도에 일일이 설명하지 않은 것은, 대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했기 때문이다. 사실과 다르게 알려진 부분도 많이 있었지만, 각자 소속팀에서 활동하며 서로 직접 만나기 어려운 상황에서 충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 밝히는 것은 오히려 또 다른 오해를 낳을 수 있다고 판단했다. 무엇보다 대표팀이 더 나아지기를 바라는 마음에서 시작된 논의가 확인되지 않은 소문으로 확대되고, 선수들 사이의 갈등으로 비치면서 그 본래의 취지가 가려지는 것을 원하지 않았다. 이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 한다"라고 했다.

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끝으로 "저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료다. 서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다. 다음 아시안컵까지 주어진 시간을 더 철저히 준비하는 기회로 삼겠다. 협회와도 더 긴밀하게 소통하며 지난 대회에서의 아쉬움과 후회가 반복되지 않도록 하겠다. 국민 여러분께서 기대하는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다. 이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다하여, 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다"라고 글을 끝맺었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

훈련하는 손흥민-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 사우디아라비아와 평가전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민과 김민재가 11일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 훈련을 하고 있다. 2026.11.11 ondol@yna.co.kr(끝)