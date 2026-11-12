해리 케인(맨체스터 유나이티드) 초대박?..포체티노 따라 맨유행 가능성 제기

사진=UNITED EDITS

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[스포츠조선 김대식 기자] 해리 케인이 마우리시오 포체티노 감독을 따라서 맨체스터 유나이티드로 향할까.

현재 포체티노 감독은 마이클 캐릭 감독의 후임으로 맨유 사령탑에 오르는 데 합의했다. 영국 매체 BBC는 12일(한국시각) '포체티노 감독이 맨유의 차기 사령탑 제안을 받아들일 준비가 돼 있다. 맨유는 캐릭 감독의 후임으로 포체티노 감독을 선임하기 위해 협상을 시작했다. 캐릭 감독은 48시간 이내에 자리에서 물러날 것으로 예상된다'고 보도했다.

포체티노 감독이 맨유로 향하는 깜짝 변화가 이뤄지면서 제자 해리 케인의 동반 이적설도 고개를 들고 있다.영국 매체 팀토크는 '포체티노 감독이 맨유로 향하면서 케인 역시 스승을 따라 맨유로 향할 것이라는 전망이 제기되고 있다'고 전했다. 매체는 발롱도르 수상자인 케인이 토트넘 시절 포체티노 감독 밑에서 세계적인 슈퍼스타로 거듭났다고 짚었다.

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로이터연합뉴스

케인은 토트넘을 떠나 바이에른 뮌헨으로 향하기 전까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 통산 213골을 기록했다. 팀토크는 '앨런 시어러(260골)에 이어 리그 통산 득점 2위'라고 전했다. 잉글랜드 국가대표팀 통산 최다 득점자이기도 한 케인은 최근 바이에른 뮌헨과 재계약을 체결했다. 그럼에도 팀토크는 '언젠가 시어러의 기록을 깨기 위해 잉글랜드로 복귀할 것이라는 시각은 항상 존재해 왔다'고 전했다.

토트넘 감독을 지낸 팀 셔우드도 두 사람의 재회 가능성을 열어뒀다. 팀토크는 '셔우드가 향후 몇 년 안에 포체티노 감독과 케인이 올드 트래포드에서 재회하더라도 전혀 놀라지 않을 것이라고 전망했다'고 전했다.

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현재 잉글랜드 국가대표팀에 소집된 케인은 기자회견에서 "포체티노 감독과 나는 환상적인 관계를 맺고 있다. 나는 그를 내 커리어에 큰 영향을 미친 감독 중 한 명으로 언급한 바 있다. 내게는 그의 지도가 필요했다. 그는 경기장 안팎에서 나를 독려해 주었고, 이는 정말 큰 도움이 되었다"고 말했다.

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하지만 케인의 맨유 이적은 현실적으로 상당히 난이도가 높다. 케인이 최근 바이에른과 2029년까지 재계약을 체결했기 때문이다. 케인은 이번 재계약으로 유럽 최고 연봉자로 떠오른 것으로 알려졌다.