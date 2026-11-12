히샬리송 대통곡! "친정팀 에버턴 영입 소극적" 토트넘 탈출 실패 우려…시기 놓쳤다는 지적→브라질 또는 튀르키예만 남았나

사진=ESPN 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]친정팀 에버턴이 히샬리송 영입에 소극적이라는 이야기가 나오면서 그의 미래에 대한 우려는 커지고 있다. 꾸준한 출전 기회를 확보하는 것이 절실한 만큼, 다가오는 겨울 이적시장에서 돌파구를 찾지 못한다면 커리어에도 적잖은 타격이 불가피하다.

영국 매체 '풋볼인사이더'는 12일(한국시각) '에버턴은 1월 이적시장에서 토트넘 공격수 히샬리송의 영입을 다시 추진하는 것을 꺼리는 입장'이라고 보도했다.

에버턴은 지난 여름 이적시장 막바지에 히샬리송을 다시 데려오기 위해 영입을 추진했지만, 선수 본인이 이를 거절하면서 무산됐다.

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로이터연합뉴스

토트넘은 현재 히샬리송이 겨울 이적시장에서 팀을 떠날 수 있도록 계획 중이다. 그는 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 사실상 전력 외 선수로 밀려났다. 에버턴은 우선 영입 대상으로 삼고 있는 공격수들이 있다. 영입에 실패할 경우에만 히샬리송 영입을 다시 검토할 예정이다.

데이비드 모예스 감독이 이끄는 에버턴은 공격진에 또 다른 공격수 추가를 원한다. 현재 팀에서 정통 공격수로 분류되는 선수는 티에르노 바리 한 명뿐이다. 바리는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 후 첫 10경기에서 이미 6골을 기록했다. 구단은 최전방에서 그가 더 많은 지원을 받을 수 있도록 공격진의 강화를 원한다.

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히샬리송은 이미 토트넘을 탈출하기 위한 때를 놓쳤을 수도 있다.

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매체는 '히샬리송은 토트넘의 전력 구상에서 완전히 제외된 상태다'며 '그런 상황에서 그가 여름 이적시장 당시 에버턴으로 복귀할 기회를 거절했다는 사실은 상당한 놀라움을 안겼다'고 주장했다. 이어 '이제 선수 본인의 입장이 명확해지면서 에버턴 내부에서는 히샬리송을 다시 영입하려는 시도는 이제 시기가 지나버렸다는 분위기가 점점 커지고 있다'고 덧붙였다.

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히샬리송은 최근 브라질과 튀르키예의 여러 구단으로부터 상당한 관심을 받고 있다. 그의 거취는 이번 겨울 이적시장에서 결정될 예정이다. 에버턴이 영입에 소극적이라면 그는 EPL 무대를 떠나는 방안까지 고려해야 한다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com