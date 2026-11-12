불화 끝? 말뿐인 봉합 안 되려면...92-96라인, 사우디전 '머리 박고' 뛰어라

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'어쨌든' 봉합은 됐다.

갈등의 중심에 있던 '92라인' 손흥민(LAFC) 이재성(마인츠)과 '96라인' 황희찬(샬케) 황인범(포르투) 김민재(바이에른 뮌헨)이 다시 손을 잡았다. 이들은 12일(이하 한국시각) 대한축구협회를 통해 공동 명의의 입장문을 발표했다. 선수가, 그것도 5명이 함께 입장문을 낸 것은 대단히 이례적이다.

카타르 도하에서 펼쳐지는 이번 11월 A매치 2연전의 화두는 첫째도, 둘째도 '내부 분위기'였다. 9~10월 A매치에서 김민재 황인범 황희찬, '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 대표팀 내 상황은 최악으로 치달았다.

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이번 A매치가 마지막 기회였다. 1월 예정된 아시안컵이 연기되며, 한국축구는 시간을 벌었다. 로베르트 모레노 감독은 이번 2연전을 앞두고 논란의 핵심인 손흥민 이재성 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다. 주장 완장 역시 그대로 손흥민에게 맡기기로 하며 정면 돌파에 나섰다.

선수들도 부정적인 여론에 부담을 느낀 듯 했다. 가뜩이나 2026년 북중미월드컵 실패 이후 식었던 축구 열기가 이번 내분설로 더욱 차가워졌다. 방송사가 중계권을 포기할 정도로 대표팀을 둘러싼 시선은 곱지 않았다. 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻기 위한 노력을 이어갔다. 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다. 결국 이들은 한 자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 발표했다.

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사실 입장문에는 그간 벌어진 여러 의혹들에 대한 명확한 해명은 없었다. 다만 '분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점'는 대목에서 내부적으로 불편한 관계였다는 사실은 부인하지 않았다.

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더이상의 지탄을 피하기 위한 미봉책인지, 진짜 의기투합인지는 알 수 없지만, '원팀'을 위한 첫 발을 뗐다는 점에서는 분명 의미가 있다. 이들은 입장문에서 '저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료'라며 '서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다'고 밝혔다.

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이어 '국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다'며 '이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다'고 약속했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

그래서 중요한게 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열리는 사우디 아라비아와의 평가전이다. 달라진 한국 축구의 모습을 볼 수 있는 중요한 바로미터가 됐다. 이들의 약속이 진정성을 갖기 위해서는, 선수들이 하나로 뭉쳐, 머리 박고 뛰는 모습을 보여야 한다. 축구팬들이 원하는 것은 한국축구가 나아질 수 있다는 희망이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com