맨유행 '확정' 시그널 떴나...'차기 감독 1순위' 포체티노, 美 국대 훈련장에서 등장 "작별인사 하는 듯한 모습 포착"

사진=더선 캡처

AP연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨유행을 예고하고 있을까. 미국 대표팀 훈련장에서의 모습이 작별인사라는 주장이 나왔다.

영국의 더선은 12일(한국시각) '포체티노 감독이 맨유 이적설 이후 처음으로 미국 훈련장에 모습을 드러낸 것을 두고 그가 작별 인사를 하는 것이라고 추측하고 있다'고 보도했다.

더선은 '포체티노 감독이 맨유 감독직을 맡기로 구두합의 했다는 소식이 나온 가운데, 처음으로 목격됐다. 포체티노는 현재 맨유와 대리인을 통해 협상을 마무리 중인 것으로 알려졌다. 그는 미국 대표팀과의 계약에 아무런 문제 없이 팀을 떠날 수 있는 바이아웃 조항을 갖고 있다고 알려졌다. 다만 그는 일단 토요일에 북중미 네이션스리그 8강전이 있기에 미국 대표팀에 합류했다'고 전했다.

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이어 '포체티노는 훈련장에서 목격됐으며, 사람들에게 인사를 건네며 기분이 아주 좋아보였다. 그중에는 미국축구연맹 회장인 신디 팔로우 콘과 미국축구연맹 최고책임자인 댄 헬프리치도 있었다. 포체티노는 그들과 포옹을 나눈 후 대화를 나눴고, 팬들은 이를 작별 인사로 받아들였다'고 설명했다.

이미 유력 언론들에서 포체티노의 맨유 부임 임박을 전한 바 있다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리치오 로마노 기자는 자신의 SNS를 통해 '맨유가 포체티노와 구두계약에 합의했다. 포체티노는 맨유와의 모든 계약 조항에 동의했다. 구두 합의는 끝났다. 이제 다음 단계를 기다리고 있다'고 밝혔다.

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유럽 이적시장 최고 공신력을 자랑하는 데이비드 온스테인 또한 '맨유는 캐릭 감독을 최종적으로 경질하기로 결정할 경우, 차기 감독으로 마우리시오 포체티노를 선임하기 위한 계약을 마무리하고 있다며 '포체티노는 현재 맨유 지휘봉을 잡는 데 강한 의지를 보이고 있다'고 밝혔다.

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포체티노가 맨유에 부임하게 된다면 지난 2024년 5월 첼시를 떠난 이후 2년 6개월 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단을 맡게 된다. 다만 최근 커리어에서 클럽팀 성적이 부진했던 포체티노다. 토트넘을 떠난 후 맡았던 파리 생제르맹과 첼시 시절 모두 혹평을 받았다. 맨유와 함께 반등을 노려야 하는 건 포체티노도 마찬가지다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com