손흥민도 못한 레알 마드리드 이적, 일본 역대급 재능도 이적 불가..."빌라가 팔 생각 없어"

사진=Villa Till I Die

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[스포츠조선 김대식 기자]아스톤 빌라가 일본 국가대표 골키퍼 스즈키 자이온의 매각 가능성에 선을 그었다.

영국 매체 팀토크는 12일(한국시각) '레알 마드리드를 비롯한 여러 클럽이 스즈키 자이온에게 관심을 보이는 가운데, 아스톤 빌라가 그의 매각 여부에 대한 입장을 정했다'고 전했다. 스즈키는 2026년 여름 3000만 파운드(약 540억 원)의 이적료로 파르마를 떠나 빌라에 합류했다. 일본 국가대표인 그는 여름 이적시장에서 첼시로 이적한 에밀리아노 마르티네스의 대체자로 영입됐다.

매체는 '스즈키가 우나이 에메리 감독 아래에서 시즌을 훌륭하게 출발했지만, 24세의 골키퍼는 최근 몇 주 동안 몇 차례 실수를 범하기도 했다'고 전했다. 그럼에도 스즈키는 여전히 빌라의 중요한 선수로 남아 있다는 것이 매체의 설명이다.

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로이터연합뉴스

매체는 '지난 6일 이적시장 내부 소식통 그레이엄 베일리를 통해 레알 마드리드가 스즈키를 주시하고 있는 클럽 중 하나라고 보도했다'고 전했다. 레알은 현재 34세이며 2027년 여름 계약이 만료되는 티보 쿠르투아의 장기적인 대체자를 찾고 있다. 베일리는 "레알 마드리드는 티보 쿠르투아에게 재계약을 제안할 준비를 하고 있지만, 장기적인 골키퍼 계획에도 지속적으로 초점을 맞추고 있으며 스즈키가 스카우트 부서의 눈길을 사로잡았다"고 밝혔다.

매체는 '소식통에 따르면 파리 생제르맹(PSG), 리버풀, 아스널, 맨체스터 시티 역시 스즈키를 예의주시하고 있다'고 전했다. 풋볼 인사이더 또한 레알 마드리드와 PSG가 스즈키에게 관심을 갖고 있다는 보도를 뒷받침했다.

AFP연합뉴스

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매체는 '한 이적시장 전문 기자 피트 오루크가 빌라는 스즈키의 미래에 대해 느긋한 태도를 유지하고 있다고 주장했다'고 전했다. 보도에 따르면 아스톤 빌라는 이 일본 국가대표 선수를 현금화해야 할 어떠한 압박도 받지 않고 있으며, 그를 향한 관심이 커지는 것에 대해서도 전혀 걱정하지 않고 있다. 오루크는 "소식통에 따르면 빌라의 코칭스태프는 스즈키가 세계 최고의 골키퍼 중 한 명으로 성장할 수 있다고 믿고 있다"고 덧붙였다. 이어 "우나이 에메리 감독은 이 젊은 선수를 아스톤 빌라가 챔피언스리그 단골 구단으로 자리매김하기 위한 계획의 핵심 일원으로 보고 있다"고 말했다.