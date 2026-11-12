"죄송합니다" 손흥민-김민재-황희찬-황인범-이재성 공동입장문, 일본 충격 조롱 "하나가 안되는 게 한국의 특징"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 후반 오세훈이 추가골을 넣은 후 황희찬, 황인범, 손흥민, 송민규와 함께 '원팀' 세리머니를 펼치고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]일본은 한국 국가대표 선수들의 입장문을 비꼬기 급급했다.

내분설의 중심에 있던 손흥민(LAFC) 이재성(마인츠) 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케)이 12일 공동명의로 입장문을 냈다. 다섯 명의 선수는 "최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각한다. 저희는 이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나누었다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다. 무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다"고 밝혔다.

이어 "잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것이다. 당연히 그 마음은 이전에도 같았고, 지금도 변함이 없다. 지난 월드컵에서 국민 여러분께 실망을 드렸던 후회와 아쉬움은 지금도 저희 모두에게 남아 있고, 같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 그 고민의 출발점"이라며 앞으로는 이런 일이 없도록 하겠다고 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

또한 "분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점이다. 또한 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다. 그동안 관련 보도에 일일이 설명드리지 않은 것은, 대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했기 때문"이라며 은퇴를 이야기하지 않았다고 해명했다.

더불어 "사실과 다르게 알려진 부분도 많이 있었지만, 각자 소속팀에서 활동하며 서로 직접 만나기 어려운 상황에서 충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 밝히는 것은 오히려 또 다른 오해를 낳을 수 있다고 판단했다. 무엇보다 대표팀이 더 나아지기를 바라는 마음에서 시작된 논의가 확인되지 않은 소문으로 확대되고, 선수들 사이의 갈등으로 비쳐지면서 그 본래의 취지가 가려지는 것을 원하지 않았다. 이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 한다"고 했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

하지만 일본에서는 이런 입장문을 비꼬는 반응을 보였다. 일본 매체 풋볼 채널이 이와 같은 입장문이 나왔다고 보도하자 한 일본 네티즌은 "이런 성명이 나왔다는 것은, 아마도 회복 불가능한 균열이 생겨버렸다는 뜻이겠지요. 뭐, 겉으로라도 하나가 되면 좋겠지만, 그게 안 되는 게 저쪽 분들의 특기니까요. 앞으로가 기대된다"며 비꼬았다. 이 댓글에 가장 많은 좋아요가 담겼다.

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또 다른 일본 네티즌은 "다소 각색되긴 했어도, 대립 자체를 부정한 것은 아니라는 뜻"이라고 평가했다.