'서울이 조아람!' 축구 직관 처음인 입문자 모여라...조아람 리포터와 경기장 투어하고 함께 응원까지

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 조아람 리포터와 함께 축구에 입문할 '원팀 서울'의 새 팀원을 찾는다.

서울 이랜드는 22일 오후 4시 30분 목동운동장에서 열리는 충남아산과의 '하나은행 K리그2 2026' 33라운드 홈경기에서 입문자 직관 프로그램 '서울이 조아람!'을 진행한다. 팬들과 함께 승격을 향해 달리는 승격 동행 캠페인 'ONE TEAM, SEOUL'의 일환이다.

'서울이 조아람!'은 '서울이 좋아!'라는 말에 서울 이랜드의 'E'와 조아람 리포터의 이름을 겹친 것으로 신규 팬들이 서울 이랜드를 좋아하게 되기를 바라는 마음을 담았다.

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모집 대상은 축구를 좋아하고 싶지만 아직 잘 모르는 입문자 20명이다. 조아람 리포터가 신청 사연을 직접 읽고 참가자를 선정한다.

참가자에게는 응원 머플러와 팬 인증서를 제공하며 조아람 리포터의 안내에 따라 응원 선수 정하기, 장외 행사 참여, 공식 오프라인 스토어 및 그라운드 체험을 진행한다.

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이후 참가자들은 조아람 리포터와 함께 서울 이랜드의 응원석인 S석에서 충남아산전을 관람할 계획이다.

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신청은 12일 오후 6시부터 18일 오후 6시까지 구단 공식 인스타그램 댓글을 통해 사연을 작성하면 된다.

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조아람 리포터는 "시즌 막바지에 팬분들과 함께할 수 있는 이벤트가 마련돼 기쁘다. '서울이 조아람!'을 계기로 우리 팀에 애정을 갖게 되는 분들이 조금이라도 더 생긴다면 정말 보람 있을 것 같다"고 말했다. 이어 "1년 동안 선수들과 함께 호흡해 주신 팬분들께는 조금만 더 힘내서 승격까지 같이 달려 달라고 말하고 싶다. 날씨가 추운 만큼 남은 경기에 따뜻하게 입고 오시길 바란다"고 덧붙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com