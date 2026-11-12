[오피셜]'음바페, 이탈리아전 결장 확정' 프랑스 지단 감독 "햄스트링 안 좋아..경미한 통증이라 다음 경기 기대"

Soccer Football - LaLiga - Valencia v Real Madrid - Estadio de Mestalla, Valencia, Spain - November 7, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe reacts REUTERS/Pablo Morano

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe gestures during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Madrid CF at Mestalla Stadium in Valencia on November 7, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스 축구 스타 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 이탈리아전을 결장하기로 했다.

프랑스 대표팀 사령탑 지네딘 지단 감독은 11일(현지시각) 프랑스 대표팀 주장 음바페가 부상으로 이탈리아와의 유럽네이션스리그 경기에 결장할 것이라고 밝혔다.

프랑스는 13일 오전 4시45분(한국시각) 이탈리아 밀라노에서 로베르토 만치니 감독이 이끄는 이탈리아와 대결한다. 이후 16일 프랑스 보르도에서 튀르키예와 홈 경기를 갖는다.

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지단 감독은 사전 기자회견에서 "음바페는 내일 경기에 결장한다. 약간의 통증을 느꼈고 위험을 감수하지 않을 것"이라며 "선수를 잃는 것은 유감이지만 경기의 일부다. 심각하지 않기를 바라며 다음 경기에 출전할 수 있기를 바란다. 경미한 문제"라고 설명했다. 음바페가 결장하더라도 프랑스의 최전방 공격진은 화려하다. 브레들리 바르콜라, 데지레 두에, 마이클 올리세, 파블로 파기스, 마커스 튀랑이 버티고 있다. 지단 감독은 상황과 상대에 맞게 골라 쓸 수 있다.

France's head coach Zinedine Zidane attends a press conference on the eve of the UEFA Nations League - League A day 5 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 11, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

음바페는 지난달 대표팀 차출에서도 부상으로 3경기를 결장한 후 이번 소집을 통해 대표팀에 복귀했다. 그는 이번 시즌 레알 마드리드에서 이미 모든 대회를 통틀어 17골을 기록했다. 음바페는 9월 네이션스리그 튀르키예전에서 지단 감독 부임 후 첫 경기 결승골을 넣었지만 왼쪽 무릎 통증으로 인해 그라운드를 떠났다.

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네이션스리그 4경기에서 3승1무를 기록한 프랑스는 이탈리아전을 승리할 경우 8강 진출을 확정하게 된다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com