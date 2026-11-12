11월도 '소속팀 9경기 무실점' 김승규 체제? '대표팀만 오면 활약' 조현우→'세대 교체 신호탄' 송범근, 주전 수문장 경쟁 여전

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 후반 우루과이 누녜스에게 추가골을 허용한 대한민국 골키퍼 김승규와 수비진이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]누구도 자리를 장담할 수는 없다. 모레노호 최후방을 지키는 수문장 자리는 11월도 '경쟁'이다.

9~10월 A매치, 한국 최고를 다투는 골키퍼 포지션은 최대 격전지였다. 조현우(울산) 김승규(도쿄) 송범근(전북) 구성윤(서울)이 발탁된 상황에서, 모두에게 기회가 돌아가지는 않았다. 기존 주전이었던 김승규가 1, 2차전 에콰도르와 우루과이를 상대했다. 3차전 베네수엘라를 송범근이 나섰다. 마지막 우즈베키스탄을 상대한 것은 조현우였다. 세 선수 모두 한 차례 클린시트를 기록했다. 다만 두 경기를 뛴 김승규는 2차전 우루과이전에서 4실점하며 무너졌다.

11월에도 모레노의 선택은 다르지 않았다. 4경기에 나선 3명이 모두 승선했다. 변화가 없었기에, 경쟁은 더 타오른다. 가장 먼저 고려되는 자원은 역시 김승규다. 한국 대표팀 골문을 10년가량 지킨 주전이다. 발밑이 다른 선수들보다 좋다는 평가가 뚜렷하다. 모레노 감독도 가장 먼저 김승규를 선발로 기용, 유일하게 두 경기를 출전시키며 믿음을 보였다. 소속팀에서도 물오른 경기력을 선보이고 있다. 리그 9경기 연속 클린시트를 기록 중이다. 문제는 최근 대표팀에서의 아쉬운 선방 능력이다. 2026년 북중미월드컵을 비롯해 우루과이전까지, 판단력과 반응 속도 저하로 중요 순간 선방이 줄고 있다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 조현우가 선수들을 독려하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

조현우도 여전히 활용 가능한 옵션임을 보여줬다. 9~10월에는 1~3차전까지 한 번도 기회를 얻지 못했다. 초조할 법도 했지만, 4차전 투입과 동시에 대표팀 승선 이유를 증명했다. 4연전 중 골키퍼 활약이 가장 두드러졌던 것이 우즈베키스탄전이었다. 네 차례 선방과 더불어 상대 공세를 철저하게 틀어막았다. 최대 강점인 선방 능력은 대표팀에만 오면 극대화되는 모습이다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 경기에 나선 송범근과 김민재의 모습. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

'세대교체'를 고려하면 송범근의 주전 도약도 모레노 감독이 꺼낼 수 있는 선택지다. 골키퍼의 전성기가 필드 플레이어보다 훨씬 긴 것은 사실이다. 그러나 1992년생인 김승규와 1991년생인 조현우는 전성기에서 내려오고 있는 것을 부정하기 어렵다. 11개월이 미뤄진 아시안컵을 기점으로 후방에 새로운 구심점도 찾아야 한다. 2018년부터 A대표팀에 뽑힌 송범근은 전북 현대에서 기량을 입증했다. 지금까지 대표팀 3옵션 골키퍼로 묵묵히 기회를 기다려왔다. 발밑과 선방을 두루 갖췄기에 기량에서는 대표팀 주전으로 손색이 없다.

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모레노 감독이 누구를 먼저 기용할지에 따라 주전 경쟁 판도가 달라질 수 있다. 확실한 '1옵션' 골키퍼는 필수다. 믿을만한 '거미손'이 자리를 잡아야 후방 불안감을 해소할 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com