'국가대표 볼모' 은퇴 협박! 손흥민 왕따설·파벌설 등 드디어 오피셜 종결…"젊은 선수들에게 좋은 본보기 되겠다"

11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 중국의 경기. 승리한 대한민국 손흥민이 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.06.11/

사진=KFA

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[스포츠조선 강우진 기자]불화설, 파벌설, 왕따설 등 다소 어수선했던 대한민국 축구 국가대표팀의 분위기를 돌려놓기 위해 선수들이 직접 대중 앞에 섰다.

대표팀의 주축인 손흥민, 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬은 12일 대한축구협회(KFA)를 통해 최근 대표팀을 둘러싼 논란과 관련해 입장문을 밝혔다.

이들은 "최근 대표팀과 관련한 여러 보도로 국민 여러분과 축구 팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하게 생각한다"며 사과의 말을 전했다.

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그러면서 "저희는 이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다"며 "그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다"고 밝혔다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

대표팀은 지난 A매치 기간 저조한 성적과 김민재의 과격한 행동을 시작으로 96라인의 은퇴설까지 불거지면서 불화설에 시달렸다. 이는 대표팀 주장 손흥민의 왕따설을 비롯해 리더십에 대한 비판으로까지 이어졌다. 논란이 거세진 상황에서 11월 A매치 기간 이들은 모두 대표팀에 소환되면서 다소 불편한 동행을 이어가야 했다. 대표팀 일정을 앞두고 당사자들이 한데 모여 문제를 해결하려는 모습은 긍정적으로 평가된다. 이들이 삐걱거렸던 이유는 결국 한국 축구의 발전을 위함이었다.

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손흥민 등 5인은 "무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다"며 "잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것"이라고 전했다.

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이들은 "장거리 비행 직후였지만, 짧지 않은 시간 이어진 대화에서는 대표팀의 준비 과정과 운영에 관해 각자가 느껴온 생각을 가감 없이 나눴다"며 "지난 월드컵에서 국민 여러분께 실망을 드렸던 후회와 아쉬움은 지금도 저희 모두에게 남아 있고, 같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 그 고민의 출발점이었다"고 말했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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96라인으로 불리는 김민재와 황희찬, 황인범의 은퇴설에 대해서도 해명했다. 당시 국가대표 자리를 볼모로 팬들을 협박하는 것이냐는 지적까지 나올 정도로 사안은 심각했다.

이들은 "분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점"이라며 "또한 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다"고 주장했다.

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11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 중국의 경기. 손흥민이 선취골을 넣은 이강인과 함께 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.06.11/

선수들이 논란 이후 빠른 해명에 나서지 않은 이유는 대표팀 내부 논의를 거쳐야 했기 때문이라고 한다.

손흥민 등은 "그동안 관련 보도에 일일이 설명드리지 않은 것은, 대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했기 때문"이라며 "사실과 다르게 알려진 부분도 많이 있었지만, 각자 소속팀에서 활동하며 서로 직접 만나기 어려운 상황에서 충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 밝히는 것은 오히려 또 다른 오해를 낳을 수 있다고 판단했다"고 설명했다.

다시 한번 의기투합한 선수들은 이제 내년 열릴 아시안컵을 목표로 정진한다. 이번 A매치 기간 좋은 성적을 내 분위기를 쇄신할 필요가 있다.

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끝으로 이들은 "이제는 불필요한 논란을 뒤로하고, 앞으로 함께 만들어 갈 대표팀에 집중하려 한다"며 "한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"고 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com