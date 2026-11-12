"일본축구 FIFA랭킹 40계단 상승" 곧 떠날 日 모리야스 감독, '월드컵 광탈'에도 이토록 찬사를 받다니, "그의 진정한 유산은…"

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[스포츠조선 윤진만 기자]이달 A매치를 끝으로 일본 축구대표팀 지휘봉을 내려놓을 것으로 예상되는 모리야스 하지메 감독에게 찬사가 쏟아졌다.

스포츠 방송 'ESPN'은 12일(한국시각), 일본의 11월 A매치 2연전인 브라질(14일), 파라과이(17일)전을 조명한 기사에서 모리야스 감독의 업적을 평가했다. 2018년 일본 대표팀 사령탑으로 선임돼 8년간 팀을 이끌어온 모리야스 감독은 2027년 사우디아시안컵이 내년 1월 개막에서 11월로 연기됨에 따라, 파라과이전을 끝으로 물러날 가능성이 매우 높다. 그는 2026년 북중미월드컵을 앞두고 내년 아시안컵까지 단기 재계약을 체결한 바 있다.

'ESPN'은 "다가오는 브라질과의 경기가 서류상으론 단순한 친선전처럼 보일지 몰라도, 사무라이 블루(일본 대표팀 애칭)에는 상당한 의미를 지닌다"며 "가장 먼저 떠오르는 것은 브라질을 상대로 한 설욕의 기회다. 일본은 지난여름 월드컵에서 역사적인 이변을 일으키기 직전까지 갔으나, 후반 추가시간에 골을 허용하며 패배하고 말았다. 물론 이번 재대결에서 승리한다고 해서 과거의 상처가 완전히 아물지는 않을 것이다. 당시 일본 대표팀은 우승 후보로 손색없는 잠재력을 갖추고 있었고, 선수들 스스로도 우승을 공개적인 목표로 내걸었다"라고 밝혔다.

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이어 "그럼에도 세계적인 수준의 상대를 꺾는다면, 모리야스 감독 체제에서 팀이 얼마나 성장했는지를 다시 한번 입증하는 계기가 될 것"이라며 "이는 8년간의 임기를 마무리하는 모리야스 감독을 떠나보내기에 더할 나위 없이 좋은 방식이 될 것이기도 하다"라고 적었다. 이 매체는 모리야스 감독이 내년 12월에 열릴 아시안컵을 이끌 가능성이 낮다고 보며, 다음과 같이 덧붙였다.

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"모리야스 감독의 퇴임이 공식화되는 순간, '과연 그가 처음 부임했을 때보다 지금의 사무라이 블루를 더 나은 상태로 만들어 놓았는가?'라는 논쟁이 필연적으로 뒤따를 것"이라고 했다. 모리야스 감독은 재임 기간에 두 번 연속 월드컵 토너먼트 첫 경기에서 탈락하고, 아시안컵 우승도 놓쳤다. 결국은 빈손으로 떠날 운명이다. 일본은 내년 3월 오이와 고 일본 U-21 축구대표팀 감독을 후임으로 낙점한 상태다.

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'ESPN'은 "모리야스 감독을 비판하는 이들은, 그가 활용할 수 있는 뛰어난 재능들이 많음에도 불구하고 전술적으론 여전히 보수적인 접근 방식을 취하고 있다고 지적할지도 모른다"라며 "그럼에도 불구하고, 모리야스 감독이 재임하는 동안 일본의 FIFA 랭킹이 40계단 가까이 상승했다는 사실은 변함이 없다. 지난 10월에는 브라질을 상대로 사상 첫 승리를 거뒀고, 올 3월에는 또 다른 강호인 잉글랜드를 상대로 역사적인 승리를 기록했다. 나아가 2023년 독일 원정에서 거둔 4대1 승리는 일본이 세계 최고 수준의 팀들과 대등하게 경쟁할 수 있다는 것을 확실하게 증명해 보였다"라고 했다.

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아울러 "그가 주요 대회 우승컵을 들어 올리지 못한 채 감독직에서 물러날 가능성이 매우 높지만, 어쩌면 그것이 그가 남기는 진정한 '유산'이 아닐지도 모른다. 그의 진정한 유산은 일본 대표팀이 세계 정상급 팀들과 대등하게 맞설 수 있고, 때로는 승리까지 거둘 수 있다는 사실을 입증해 보였다는 점에 있을 것이다. 싱가포르에서 열리는 브라질과의 경기는 '사무라이 블루'가 이러한 면모를 다시 한 번 증명할 마지막 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com