[오피셜]충격 '공식발표', 손흥민 LAFC '에이스' 아니다...플레이오프 운명 가를 핵심 선수 선정 "부앙가, 승패를 좌우할 중요 요소"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 팀들에 대한 MLS의 공식 분석이 나왔다.

MLS 사무국은 12일(한국시각) 'MLS컵 플레이오프 진출팀별 주요 정보'라며 서부 콘퍼런스 진출 팀에 대한 분석을 공식 발표했다.

서부 콘퍼런스는 1위 밴쿠버 화이트캡스를 시작으로 FC댈러스, 세인트루이스, 새너제이 어스퀘이크, 휴스턴 다이너모, LAFC, 포틀랜드 팀버스, 시애틀 사운더스, 레알 솔트레이크가 MLS컵 플레이오프에 진출했다. 시애틀과 솔트레이크의 와일드카드 승부로 MLS컵 플레이오프 일정을 시작한다.

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지난해에는 샌디에이고, 미네소타, 밴쿠버, LAFC가 1라운드를 통과했다. 이후 서부 결승에서 밴쿠버가 샌디에이고를 꺾으며 결승에 올랐지만, 리오넬 메시의 인터 마이애미를 만나서 패배하며 아쉽게 준우승에 그쳤다. 올해도 밴쿠버는 유력한 서부 최강자 후보다. MLS 사무국은 '밴쿠버는 MLS 역사상 2년 연속 승점 60점을 넘긴 네 번째 구단이며, 올해 단일 시즌 구단 최다 포인트, 최다 승리 기록도 세웠다'고 했다.

반면 지난해 밴쿠버를 탈락 위기까지 몰아붙였던 LAFC의 상황은 그리 긍정적이지 못했다. 리그 6위로 마친 상황에서 MLS컵 플레이오프 1라운드 탈락 가능성에 대한 전망이 계속해서 쏟아지고 있다. MLS 사무국은 'LAFC는 지난 9월 마크 도스 산토스 감독과 결별한 이후 험난한 길을 걸어왔다. 여러 지표와 결과에서 부진한 모습을 보이자, LAFC는 사비 타마리트 임시 감독을 선임했다. 하지만 아직까지 경기장에서 제대로 된 성과를 거두지는 못하고 있다'고 현재 LAFC를 분석했다.

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플레이오프 경기에서 결과를 결정지을 수 있는 팀의 에이스로는 손흥민이 아닌 드니 부앙가를 꼽았다. MLS 사무국은 '드니 부앙가와 손흥민이라는 환상의 콤비를 떼어놓는 건 사실상 불가능하지만, 부앙가는 구단 전체의 모습을 팬들에게 더 잘 보여주는 역할을 맡을지도 모르겠다. 팀 내 최다 공격 포인트(18골-9도움)를 기록하며 왼쪽 윙어로 가장 좋은 활약을 펼친 부앙가다. 시즌 막바지에는 대부분 스트라이커로 뛰기도 했다. 그의 역할은 LAFC의 승패를 좌우할 수 있는 중요한 요소이다'고 평가했다.

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LAFC로서는 부앙가의 활약, 손흥민의 반등이 더 중요해지는 시점이다. 손흥민은 올 시즌 냉정하게 기대 이하였다. 리그에서 7골-15도움, 도움 수가 늘었지만, 기대를 모은 득점력은 한 자릿수에 그치며, 손흥민답지 않은 시즌이었다. 플레이오프 무대에서는 특유의 득점력이 나와야 LAFC도 상위 단계 진출을 도모할 수 있다. 그러지 못한다면 LAFC의 시즌은 다시 한번 조금 일찍 마무리될 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com