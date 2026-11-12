"이강인은 왜 빠졌나" 손흥민 포함 韓 국가대표 5인의 입장문 본 中 의문제기…"한국은 5명이 모든 걸 결정하는 건가"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀 캡틴 손흥민(LA FC)을 포함한 국대 5인의 입장문에 중국도 관심을 드러냈다.

중국 포털 '넷이즈'는 12일, "한국 축구대표팀 내 불화설과 관련하여 중요한 상황 변화가 있었다. 주장 손흥민을 포함한 5명의 선수가 공동 성명을 발표했다. 이들은 국가대표팀의 미래에 대해 서로 다른 의견을 나눈 적은 있으며, 일부 이견이 존재했음을 인정하면서도, 선수들 사이에 개인적인 불화는 없다고 분명히 밝혔다"라고 전했다.

이 매체는 월드컵 부진 후 대한축구협회(KFA)가 국정감사 대상이 되었고, 그 결과 KFA 회장과 국가대표팀 감독이 모두 물러나게 되었으며, 최근엔 이른바 '96년생 라인'으로 불리는 핵심 선수들인 김민재 황인범 황희찬이 국가대표 은퇴를 고려했다는 보도가 나왔다는 사실도 다뤘다. "한국 언론은 이 세대 선수들이 손흥민에 대해 깊은 불만을 품고 있었다고 전했다"라고 밝혔다.

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회복훈련 중 대화하는 손흥민과 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 주장 손흥민과 황희찬이 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 회복훈련 중 대화하고 있다. 2026.11.10 ondol@yna.co.kr(끝)

'넷이즈'는 "일부 선수는 손흥민의 이름을 직접 부르지 않고 '7번'이라고 지칭했다는 보도도 있었다. 나아가 일부 한국 언론은 손흥민이 동료 선수로부터 따돌림을 당하고 있다는 의혹을 제기하기도 했다. 최근 국가대표팀 소집 훈련 당시, 황희찬이 손흥민을 계속해서 피하는 듯한 모습이 포착되면서 팀내 불화설은 더욱 증폭되었다"라고 덧붙였다.

이런 상황에서 손흥민 이재성 김민재 황인범 황희찬 등이 공동 성명을 발표했다며 내용을 간략하게 소개했다. 이들 5인은 국가대표팀에 관해 의견을 나누기 위해 모였을 뿐 선수들이 제기한 문제가 개인적인 불화에서 비롯된 것은 아니며, 은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니라고 밝혔다. 한국 축구의 발전을 위해 모두가 힘을 합치겠다라고 했다.

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'넷이즈'는 "한국 대표팀의 핵심 선수인 이강인은 이번 공동 성명에 참여하지 않았다. 이에 누리꾼들은 '다섯 명이 모든 걸 결정하는 건가? 이강인은 아무 언급도 없다'라고 의문을 제기했다"라고 전했다. 파리생제르맹을 거쳐 현재 스페인 프리메라리가 명문 아틀레티코 마드리드에서 7번을 달고 뛰는 한국 축구의 '에이스'가 공동 성명 명단에 빠진 게 의아한 눈치다.

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'원팀'을 강조한 모레노호는 13일 카타르 도하에서 사우디아라비아와 11월 A매치 친선경기에서 맞대결을 펼친 뒤, 17일 카타르와 두 번째 경기를 갖는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com