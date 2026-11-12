2027년 12월 韓축구 '평양 원정' 성사될까? '죽음의 조' 걸린 女 신상우호, LA 올림픽 최종예선서 북한·중국·필리핀과 한 조[오피셜]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 여자 축구대표팀이 사상 첫 올림픽 본선 티켓을 두고 남-북 대결을 펼치게 됐다.

한국은 12일(한국시각) 말레이시아 쿠알라룸푸르의 아시아축구연맹(AFC) 하우스에서 열린 2028년 LA올림픽 여자축구 최종예선 조 추첨 결과 북한, 중국, 필리핀과 B조에 배정됐다.

LA 올림픽 여자축구는 2024년 파리올림픽의 12개국보다 늘어난 16개국이 참가한다. 아시아엔 2.5장의 출전권이 배정됐다. 2026년 아시아 여자 아시안컵 8강에 오른 한국 일본 북한 호주 중국 대만 필리핀 우즈베키스탄이 LA행을 다툰다.

Advertisement

2027년 4월과 10월, 11~12월 국제축구연맹(FIFA) 여자 A매치 기간에 벌어질 아시아 최종예선에선 8개국이 2개조로 나뉘어 홈 앤드 어웨이 방식의 리그(팀당 6경기)를 치러 각 조 1위 두 팀이 올림픽 본선에 직행한다. 각 조 2위는 홈 앤드 어웨이 방식으로 플레이오프를 치러 승자가 대륙간 PO에 진출해 아르헨티나와 격돌할 예정이다.

한국은 1996년 애틀랜타 대회부터 시작된 올림픽 여자 축구에서 한 번도 본선에 오른 적이 없다. 이번에도 만만치 않은 팀들을 상대하게 돼 험난한 여정이 예상된다. 한국은 역대 여자 대표팀 맞대결에서 북한에 1승5무16패로 절대 열세에 놓였다. 중국엔 5승10무29패로 밀렸다.

Advertisement

다만 지난 9~10월에 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그에서 북한과 1대1로 비겼고, 동메달 결정전에서 중국을 1대0으로 꺾고 동메달을 목에 걸었다.

Advertisement

한국은 내년 4월19일 중국 원정에서 1차전을 치른 뒤 4월24일 북한(홈), 10월7일 필리핀(원정), 10월12일 필리핀(홈), 11월29일 중국(홈), 12월4일 북한(원정)과 차례로 격돌한다. 12월에 평양 원정에 성사될지 관심이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com