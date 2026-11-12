'유럽 사관 학교' 대전하나시티즌, 벌써 네번째 유럽파 배출...이번엔 '유스 성골' 김지호, '오스트리아 명문' 잘츠부르크 이적[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 또 한명의 유럽파를 배출했다. 김지호(17)가 오스트리아 명문 구단 FC 레드불 잘츠부르크로 이적한다.

이번 이적은 대전이 하나금융그룹에 인수된 이후 배출한 통산 4번째 유럽 진출 사례다. 김지호는 타 구단 영입이나 단기 육성이 아닌 대전 U-12를 시작으로 U-15, U-18(충남기계공고)을 거쳐 준프로 계약까지 밟아온 이른바 '대전 유스 성골' 출신이라는 점에서 구단과 팬들에게 더욱 각별한 의미를 지닌다.

대전 구단은 2020년 하나금융그룹이 구단 인수 후 체계적인 유소년 육성 시스템 구축과 과감한 투자를 이어왔다. 이번 김지호의 유럽 직행은 대전의 유스 시스템이 K리그를 넘어 유럽 명문 구단에서도 통할 수 있는 경쟁력을 갖추었음을 증명하는 상징적인 쾌거다.

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2009년 4월 18일생인 김지호는 1m88-76kg의 이상적인 신체 조건을 갖춘 윙포워드다. 큰 키에도 불구하고 최고 수준의 폭발적인 스피드와 가속력을 자랑하며, 간결한 드리블을 통해 빠른 템포로 상대 수비 라인을 허무는 능력이 탁월하다. 또한 주발인 오른발뿐만 아니라 양발을 자유자재로 활용할 수 있으며, 슈팅의 정확도와 강도 모두 높은 수준을 보여준다.

김지호가 새롭게 둥지를 트는 잘츠부르크는 오스트리아 분데스리가를 대표하는 명문 구단이다. 전 세계 유망주들을 발굴해 월드클래스 선수로 성장시키는 것으로 유명하다. 엘링 홀란드, 사디오 마네, 황희찬 등 수많은 스타 플레이어들이 잘츠부르크를 거쳐 유럽 빅리거로 도약한 바 있다.

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김지호는 "대전하나시티즌에서 U-12부터 준프로까지 성장하며 정말 많은 것을 배우고 경험했다. 어린 시절부터 함께한 구단이었기에 저에게 대전하나시티즌은 단순한 팀을 넘어 축구 선수로 성장할 수 있게 해준 소중한 터전이었다. 함께했던 감독님, 코치님, 고등학교 친구들, 형들과 팬분들께 진심으로 감사드린다. 이제 새로운 도전을 위해 해외로 떠나게 되었지만, 대전에서의 시간과 추억을 잊지 않겠다. 더 큰 무대에서 성장한 모습으로 보답하겠다. 가기 전까지 잘 해서 경기장에서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다! 감사합니다"고 이적 소감을 밝혔다.

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대전하나시티즌 관계자는 "구단 유스 시스템의 자부심인 김지호가 유럽 명문 구단으로 진출하게 되어 매우 기쁘고 자랑스럽다"며 "대전에서 다진 탄탄한 기본기와 성실함을 바탕으로 유럽 무대에서도 대한민국과 대전하나시티즌의 위상을 드높이는 훌륭한 선수로 성장하기를 진심으로 응원한다"고 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com