[오피셜 속보]'충격, 3개월 리그 10경기 1승 단명' 마이클 캐릭 경질 확정, 맨체스터 유나이티드..후임 포체티노 영입 빨리 마무리한다

FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United manager Michael Carrick before the match REUTERS/Phil Noble/File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]리그 18위로 부진한 맨체스터 유나이티드가 성적 부진의 책임을 물어 마이클 캐릭 감독을 경질했다. 이제 후임으로 마우리시오 포체티노(현 미국 축구 대표팀 감독)를 영입하는 수순이다.

맨유 구단은 12일(한국시각) 공식 채널을 통해 캐릭 감독과 결별했다고 발표했다. 구단은 성명서에서 "맨체스터 유나이티드는 마이클 캐릭이 1군 감독직에서 물러났음을 확인한다. 마이클은 지금도, 그리고 앞으로도 영원히 맨체스터 유나이티드의 레전드일 것이다. 선수 시절과 마찬가지로, 그는 구단에 복귀해 있는 동안 최고 수준의 헌신과 프로 정신을 보여주었다. 지난 시즌 그가 보여준 리더십과 업적은 언제나 기분 좋게 기억될 것이다. 구단은 가능한 한 빠르게 정식 후임 감독을 선임할 계획이다"고 밝혔다.

Manchester United's head coach Michael Carrick applauds supporters after the English Premier League soccer match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

캐릭은 이날 팀 훈련을 지휘하기 위해 맨체스터 캐링턴 훈련장에 출근했지만, 제이슨 윌콕스 디렉터 및 오마르 베라다 CEO와 면담을 가진 뒤 경질됐다. 캐릭 감독은 지난 5월 구단과 2년 정식 감독 계약을 체결했다. 그런데 계약 후 약 6개월, 이번 시즌 개막 후 3개월 만에 팀을 떠나게 됐다.

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맨유는 이번 시즌 극도의 부진을 보였다. 프리미어리그 개막 후 10경기에서 1승5무4패, 승점 8점으로 리그 18위로 추락했다. 캐릭 감독은 지난 시즌 중반 '소방수'로 맨유를 맡아 리그 3위로 시즌을 마쳤다. 맨유를 3년 만에 유럽챔피언스리그 본선으로 이끌었지만 새 시즌 초반 부진을 극복하지 못하고 중도 경질됐다.

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

맨유은 A매치 휴식기 직전에 벌어진 지난 주말 애스턴 빌라와의 홈 경기서 4대4로 비겼다. 맨유 경영진은 더이상 캐릭 감독에게 기회를 주는 게 어렵다고 판단한 것이다. 맨유 경영진은 11일 모나코에 모여 짐 랫클리프 경(구단주)와 감독 교체 결정을 내렸다. 그리고 12일 면담을 통해 경질을 통보한 것이다.

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맨유 경영진은 후임으로 전 토트넘 및 첼시 감독인 마우리시오 포체티노를 점찍었다. 이미 협상 중이다. 포체티노 영입에는 약 700만파운드의 보상금이 들 것으로 알려졌으며, 캐릭의 경질에 따른 위약금은 약 500만파운드가 들 것으로 보인다. 포체티노 영입 공식 발표는 며칠 내로 나올 것으로 보인다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com