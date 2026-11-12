'40년 만의 강등권' 마이클 캐릭만 떠나는 것 아니다…맨유 '캐릭 측근' 코치진 동시 OUT→팬 분노 폭발 '책임은 구단주에게 있다'

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 대대적 개편을 예고했다. 마이클 캐릭 감독은 물론, 코치진 3명도 팀을 떠난다.

맨유는 12일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '캐릭 감독이 남자 1군팀을 떠나게 됐음을 알린다. 그는 지난 1월 맨유 지휘봉을 잡고 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17경기 중 12경기에서 승리했다. 팀을 리그 3위로 이끌었다. 해당 기간 맨유는 리그에서 가장 많은 승점을 기록했다. 올 시즌 초반 아쉬운 출발 이후 구단은 목표를 이루기 위해 변화가 필요하다는 매우 어려운 결론을 내렸다. 캐릭은 지금까지도, 앞으로도 맨유의 레전드다. 구단은 가능한 한 빠른 시일 내에 정식 후임자를 선임할 계획'이라고 공식 발표했다.

(FILES) US Argentine head coach Mauricio Pochettino looks on ahead of the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. Manchester United sacked manager Michael Carrick on November 12, after their worst-ever start to a Premier League campaign, with USA boss Mauricio Pochettino widely expected to replace him. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

맨유는 올 시즌 크게 휘청이고 있다. 2026~2027시즌 EPL 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 8)를 기록하며 20개 팀 가운데 18위에 머물러 있다. 이는 1986~1987 시즌(당시 20위) 이후, 1부 리그 시즌 중 이 시점에 기록한 가장 낮은 순위다. 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에서도 2승2패(승점 6)로 24개팀 중 17위에 자리해있다. 팬들의 야유, 선수들의 작심발언 등이 계속되는 상황이다. 결국 맨유는 결단을 내렸다. 캐릭 감독의 후임으로는 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독이 유력한 것으로 알려졌다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United manager Michael Carrick before the match REUTERS/Phil Noble/File Photo

영국 언론 '익스프레스'는 '캐릭 감독 체제가 막을 내렸다. 그와 함께 코치진 3명도 팀을 떠나게 됐다. 캐릭 감독은 자신의 거취를 둘러싼 온갖 추측이 난무했던 고통스러운 한 주를 보낸 뒤, 공식적으로 직무에서 해임됐다. 새 감독이 확정되기도 전에 맨유는 캐릭의 경질과 더불어 추가 이탈을 발표했다. 이들은 캐릭의 측근들이다. 수석 코치인 스티브 홀랜드를 비롯해 조나단 우드게이트, 조니 에반스가 즉시 팀을 떠나게 됐다. 이는 올드 트래포드에서 이네오스(INEOS) 주도로 진행 중인 개편 작업의 일환이다. 하지만 구단 의사결정권자들을 향한 인내심은 이미 바닥을 드러내고 있다. 맨유 팬들은 분노를 표했다'고 전했다.

이 매체에 따르면 맨유 팬들은 성명을 통해 '캐릭 감독의 퇴진은 맨유에 또 하나의 암울한 순간을 의미한다. 우리는 그간의 헌신과 지난 시즌 후반기 희망을 되살려준 점에 대해 그에게 감사를 표한다. 팬들 사이에서 그가 가진 입지는 여전히 변함없다. 최근 몇 주간 맨유 팬들이 캐릭을 계속 지지했던 이유는 구단이 겪고 있는 문제들의 책임이 근본적으로 그나 그의 전임 감독들에게 있지 않다는 것을 잘 알고 있기 때문이다. 그 책임은 구단주에게 있다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com