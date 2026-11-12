[오피셜]'이럴 수가!' 인종차별한 관중과 충돌, 박항서 감독에 2경기 정지→벌금 징계

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[스포츠조선 김가을 기자]깐짜나부리 파워 FC(태국 2부)를 지휘하는 박항서 감독이 소속팀 선수를 향해 인종차별적 언행을 한 상대 관중에게 부적절하게 대응했다는 이유로 출전 정지 징계와 제재금을 부과받았다.

12일 태국축구협회 홈페이지에 따르면 협회 징계윤리위원회는 10일 회의를 열고 박항서 감독에게 2경기 출전 정지 및 제재금 1만3333바트(약 53만원)의 징계를 내렸다. 관련 규정에 따른 기본 제재금은 2만바트다. 2부 리그 감경 조항을 적용해 3분의 2의 제재금을 물렸다.

박 감독은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026~2027시즌 태국 리그2 원정경기에서 2대2로 비긴 뒤 상대 관중과 충돌했다. 당시 파타야 팬으로 추정되는 일부 관중이 박 감독에게 욕설을 섞어 "김치맨"이라고 반복해서 외쳤다. 마다가스카르 출신 미드필더 존 바지오를 향해 그의 키와 관련한 모욕적인 발언도 한 것으로 알려졌다. 이에 격분한 박 감독은 해당 관중을 향해 '조용히 하라'는 의미로 손가락을 입에 대기도 했다. 조롱이 이어지자 주먹을 휘두르는 시늉을 하며 '아래로 내려와 보라'고 소리치는 등 강하게 대응했다.

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이후 박 감독의 매니지먼트사는 "박 감독은 바지오에게 지속적인 욕설과 외모 비하 발언을 이어간 것에 대해 관중에 항의했다. 관중은 '원숭이'라는 인종차별적인 표현도 했다. 박 감독은 선수에게 가해지는 모욕적인 언행을 직접 목격했다. 이를 중단시키려고 관중에게 항의했다는 내용을 (태국축구협회에 제출한) 소명서에 담았다. 선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다"고 설명했다.

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하지만 태국협회 징계윤리위원회는 파타야 관중의 인종차별적 행위가 있었다는 사실을 인정하면서도 박 감독의 대응 과정이 부적절했다고 평가했다. 태국협회는 '징계윤리위원회가 선수들을 보호하기 위한 행동 자체는 가능하다. 그러나 그 표현 방식은 적절성과 성숙함을 갖춰야 하며 추가적인 갈등을 일으켜서는 안 된다고 판단했다. 특히 박 감독은 해당 경기에서 이미 출전 정지 징계를 받은 상태였다. 경기장 내에서 더욱 신중하게 행동하고 경기 관련 구역에는 있지 말았어야 한다'고 지적했다.

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한편, 박 감독에게 인종차별적 발언을 관중에게는 2만바트의 제재금이 부과됐다. 바지오 등 깐짜나부리 선수들에게 욕설 및 비하 발언 등을 한 관중도 2만바트의 징계를 받았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com