'아챔 부진' 한국 축구, 정말 일본 축구에 '30년' 뒤처진 걸까?…'싱크탱크' 축구연맹 TSG가 정밀 분석한 K리그의 현주소

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]"예전 한국 축구의 장점이 사라졌다." 한 일본 축구인이 아시아 무대 위 K리그 경기를 지켜본 뒤, K리그 관계자에게 꺼냈다는 이 말은 작금의 현실을 아프게 찌른다.

K리그는 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 고전을 면치 못하고 있다. 전북, 대전, 포항은 ACLE 리그 스테이지에서 3승3무6패(승점 12), 승률 25%에 그쳤다. 동아시아 권역 내 승률은 일본(13승5무2패·승률 65%), 중국(4승2무2패·승률 50%), 말레이시아(2승1무1패·승률 50%) 다음으로 네번째다. 대전(승점 4)과 포항(승점 1)은 16강 진출권 밖인 10위와 15위에 머물러 있고, 그나마 전북(승점 7)이 16강 마지노선인 8위에 올라 체면치레를 하고 있다. 반면 J리그 클럽은 현재 상위 6위 중 5개 자리를 독식했다. 비셀 고베(승점 12), 가시마 앤틀러스(승점 10), 감바 오사카(승점 8), 가시와 레이솔(승점 7)은 리그 스테이지 1~4위에 포진했다. 교토 상가(승점 7)는 6위에 랭크했다. 순위표만 봐도 J리그가 위, K리그가 아래, 계층이 뚜렷하다.

K리그는 올 시즌 J리그를 상대로 7번 맞붙어 2승1무4패로 열세에 놓였다. J리그에 패배를 안긴 게 오직 K리그라는 점은 위안거리가 될 수 있지만, 자랑거리는 되지 못한다. J리그가 지난 4년 연속 ACLE 결승에 진출할 때, K리그는 결승전을 밟지 못했다. 일부 축구인은 한국 축구가 일본 축구에 30년 뒤처졌다고 주장하기도 한다. 리그 투자 규모, 추춘제, 유소년 육성 시스템, 스쿼드 뎁스 등이 두 리그의 차이가 벌어진 근본적인 이유로 지적된다. 그렇다고 제도 탓만 할 수 없는 노릇. 왜 부진한지를 분석하고, 전술적 해법을 찾는 게 우선이다. 'K리그 싱크탱크' 한국프로축구연맹 기술연구그룹(TSG)이 팔을 걷어붙였다. 최근 2년간 현장에서 지켜본 ACL 흐름 변화, K리그 팀들이 처한 상황, K리그와 타 리그의 차이점 등을 데이터화한 결과를 리그 경쟁력 강화 차원에서 ACL 참가팀에 공유했다.

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TSG는 최근 ACL에서 나타난 일본 클럽들의 경기 운영 방식과 K리그 팀들의 대응 과정에서 뚜렷한 차이를 확인했다. 가장 눈에 띄는 '다른 그림'은 널리 알려진대로 '압박 강도'였다. ACLE에 출전 중인 J리그 팀들은 저마다 전술 색깔이 다르지만, 전방 압박을 즐긴다는 공통점을 지녔다. 이들은 경기 시작과 동시에 공격수, 미드필더가 상대 진영 깊숙한 지점까지 올라와 조직적으로 일사불란하게 움직이며 상대 빌드업을 방해한다. 이 전략에 서울, 강원, 대전 등이 하나같이 고전했다. K리그 사령탑 출신 김호영 축구연맹 기술위원장은 "압박에서 가장 중요한 건 타이밍과 강도다. J리그 팀들은 상대 진영에 소위 '그물을 쳐둔 채' 실수를 유도한다. 여기서 J리그 팀들의 특징은 압박하는 선수가 공격자 뒤에서 누르는 것이 아니라 공격자 앞으로 이동해 인터셉트 확률을 높인다는 것이다. 약간의 리스크를 감수하면서 '공격적인 수비'로 최대한 상대 진영에 공이 오래 머물게끔 한다"라고 분석했다.

김호영 한국프로축구연맹 기술위원장. 사진제공=한국프로축구연맹

과거 숏패스 위주로 경기를 풀어가던 J리그는 최근 몇 년 사이에 직선적인 축구로 트렌드가 확 바뀌었다. 전방 공격수를 노린 롱볼 패스, 측면 공간을 향한 다이렉트 패스 비율이 몰라보게 높아졌다. 중요한 건 90분간 일정한 강도와 템포를 유지한다는 데 있다. 느린 빌드업, 느린 템포로 대표되는 K리그와는 '상극'인 셈이다. J리그는 기본기, 결정력, 압박 강도뿐 아니라 '경기 체력'에서도 K리그에 앞서기 시작했다. '잘 뛰는 팀' 강원조차 고강도 러닝 데이터에선 J리그1에 밀린다. 황선홍 대전 감독은 지난달 고베와의 경기를 마치고 "J리그 팀들은 압박 강도 자체가 다른 레벨이라고 생각한다. 이건 대전뿐 아니라 K리그 전체가 고민해야 한다. 템포에 대한 고민이 필요하다. J리그는 계속해서 그런 경기를 펼친다. 계속해서 습관화가 되지 않으면 단 한 번의 퍼포먼스가 나올 수 없다"라고 말한 바 있다.

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TSG는 2024~2025시즌 깜짝 돌풍을 일으킨 광주의 사례를 참고할 필요가 있다고 조언한다. 이정효 현 수원 삼성 감독이 이끌던 광주는 객관적 전력이 떨어지는 선수단으로 강한 압박, 빠른 공수 전환 등의 색깔을 내며 요코하마 F.마리노스, 비셀 고베 등 일본팀을 차례로 꺾고 '8강 신화'를 이뤘다. '주중에 열리는 한 경기를 어떻게 치를지'가 아니라 '일본과 경쟁하려면 어떤 축구를 펼쳐야 할지'를 폭넓게 고민해야 할 때라는 지적이 나온다. 사나흘 간격의 경기를 주전급으로 소화할 수 있는 '경기 체력'을 장착해야 하는 건 기본이다.

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당장은 K리그 팀들이 ACLE에서 힘을 쓰지 못하지만, 일본과의 격차가 따라잡지 못할 만큼 벌어진 건 아니라고 TSG는 말한다. ACLE 대진이 K리그에 유독 불리하게 짜여진 '기울어진 운동장'에서 현재 2무4패인 원정 승률을 조금 더 높인다면, J리그를 따라잡아 동반 16강 진출을 넘볼 수 있다고 강조했다. 김 위원장은 "현장에서 느낀 부분은 J리그 팀들이 경기를 만들어가는 과정이 낫다는 것이다. 일본은 기본 기술을 바탕으로 직선적인 축구와 같이 스타일을 바꿨다"며 "투자 규모를 봐도 J리그와 중동이 앞서는 게 사실이다. K리그는 그 틈새에서 경쟁력을 갖출 수 있는 무언가를 고민하고 찾아야 한다. K리그가 발전할 수 있도록 TSG도 최선을 다해 연구하고 그 내용을 K리그 지도자, 구단과 공유할 것"이라고 말했다. 축구연맹은 "ACL 경쟁력은 참가 구단만의 문제가 아니라 K리그 전체가 함께 고민해야 할 과제다. 연맹은 앞으로도 분석 결과를 전 구단과 공유하는 체계를 마련할 계획이다. ACL 관련 분석 결과를 매년 정례적으로 발표하는 방안과 지도자 대상 콘퍼런스 개최 등을 검토하고 있다. 또한 TSG 위원들도 ACL 관련 리포트를 제출하는 데 그치지 않고, 정기적인 대면 워크숍이나 발표 세션을 통해 분석 결과와 현장 의견을 공유하는 방식도 구상하고 있다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com