[오피셜]'충격, EPL 하루에 2명 경질' 마이클 캐릭→크리스털 팰리스 피에르 사주 경질, 성적 '꼴찌' 책임을 물었다..후임 전 토트넘 사령탑 토마스 프랭크 유력

(FILES) Crystal Palace's French manager Pierre Sage is pictured before the start of the English Premier League football match between Crystal Palace and Newcastle United at Selhurst Park in south London on October 25, 2026. Crystal Palace announced on November 12, 2026, that they have sacked French manager Pierre Sage after just five months in charge, with the club bottom of the Premier League. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

(FILES) Manchester United's English head coach Michael Carrick gestures to fans on the pitch after the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. Manchester United sacked manager Michael Carrick on November 12 after their worst-ever start to a Premier League campaign, with USA boss Mauricio Pochettino expected to replace him, according to widespread reports. Former United midfielder Carrick led the team to an impressive third-place finish last season but they have taken just eight points from 10 games in the current campaign and are mired in the relegation zone. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]마이클 캐릭에 이어 피에르 사주도 경질됐다. EPL 감독 2명이 같은 날 자리를 떠났다.

맨체스터 유나이티드 캐릭 감독에 이어 크리스털 팰리스가 시즌 초반 부진으로 인해 피에르 사주 감독을 경질했다. 현재 프리미어리그 최하위에 머물러 있는 크리스털은 12일(현지시각) 구단 공식 채널을 통해 사주 감독과의 결별을 발표했다.

크리스털은 올 시즌 리그에서 단 2승만을 거두었고, 10경기에서 24골을 실점하며 리그 최악의 수비를 보였다. 브라이턴에 굴욕적인 0대5 패배뿐만 아니라, 맨체스터 시티전 4실점, 승격팀 입스위치전 3실점이 포함돼 있다. 사주 감독의 마지막 지휘 경기는 A매치 휴식기 전 열린 리버풀과의 홈 경기로 1대3 패배였다. 크리스털은 유로파리그에선 1승1무1패로 리그 페이즈 15위에 올라 있다.

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Soccer Football - Premier League - Crystal Palace v Liverpool - Selhurst Park, London, Britain - November 8, 2026 Crystal Palace manager Pierre Sage arrives at the stadium before the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

사주 감독은 리그1 랑스에서 준우승과 쿠프 드 프랑스 우승이라는 매우 성공적인 시즌을 보낸 뒤, 올해 6월 크리스털 지휘봉을 잡았다. 전임 올리버 글라스너(현 노팅엄 감독)가 떠난 자리를 대신했다. 글라스너는 크리스털 재임 기간 동안 FA컵과 유럽콘퍼런스 정상에 올랐다. 사주는 크리스털과 3년 계약했지만 5개월 만에 작별했다.

크리스털의 차기 감독으로는 토트넘 감독을 지낸 토마스 프랭크가 가장 유력한 상황이다. 프랭크는 부임한 지 8개월도 채 되지 않은 지난 2월 토트넘 사령탑에서 경질됐다. 전 브렌트퍼드 사령탑이었던 그는 리그 8경기 연속 무승 행진 끝에 토트넘이 프리미어리그 16위에서 떠났다.

Soccer Football - UEFA Europa League - Crystal Palace v TSG 1899 Hoffenheim - Selhurst Park, London, Britain - November 5, 2026 Crystal Palace manager Pierre Sage looks on during the match Action Images via Reuters/Paul Childs

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크리스털 구단은 프랭크가 구단을 강등 위기에서 벗어나게 할 적임자라고 믿고 있다고 영국 매체 BBC는 전했다. 선수들이 국가대표팀 일정을 마치고 복귀하기 시작하는 다음 주 초 전까지 계약이 성사될 수 있을 것이라는 기대감이 커지는 가운데, 협상은 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌다. 크리스털 경영진은 전 에버튼 및 노팅엄 포레스트 감독 션 다이치와 툴루즈 감독 옌스 베르텔 아스코우 등 다른 선택지들도 함께 검토했다. 그러나 팀에 수비적 견고함을 심어주지 못한 것이 주된 경질 요인이었던 사주의 후임으로는 프랭크가 압도적인 유력 후보로 여겨지고 있다. 덴마크 출신인 프랭크 감독은 무직 상태를 유지해 왔다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com